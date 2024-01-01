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7/24 Dinle Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları)

Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları) Şarkı Sözleri

Can Oflaz Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Can Oflaz Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Can Oflaz

Can Oflaz

Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları)

  • Ben Varım

  • Olur Ya

  • Bir Günah Gibi

  • Kimler Geldi Kimler Geçti

  • Ne Günler

  • Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz

  • Dönüyorum Eski Sevgilime

  • Bana Yalan Söylediler

  • Sana Bana Yeter

  • Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var

  • Mutluluğun Bedeli

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