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Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları)
Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları) Şarkı Sözleri
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Can Oflaz
Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları)
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Sen üzülme, sen üzülme
Sen üzülme
Sen üzülme ben varım
***
Bir akşam gözünde aşk tüterse
Geçmiş günler aklından geçerse
Kalbin bomboş ümitler biterse
Sen üzülme ben varım
***
Neler geçti kim bilir başından
Sevgi umdun hep başkalarından
Ağlama gidenlerin ardından
O giderse ben varım
***
Zaman durdu sanki
Beklerken seni
Ben bir tek sevgiye
Bağladım kalbimi
***
Ayrılmam istersen hiç yanından
Çağırsan gelirim çok uzaklardan
Eskiden korkardım yalnızlıktan
Korkmam artık sen varsın
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Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım
Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım
Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım
İlk söz dudağında, olsun benim adım
***
Olur ya, kalbinde yer bulur da
Yerleşirim yıllarca, seversin sonunda
Olur ya, evet dersin aşkıma
Şeytana uyarsın da, olmaz mı olur ya
***
Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım
Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım
Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım
İlk söz dudağında, olsun benim adım
***
Olur ya, tüm saatler durur da
Sonsuza dek yanımda, kalırsın olur ya
Olur ya, ateş bacayı sarar da
Yanmaz dersin yanar da, olmaz mı olur ya
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Bir sayfa kopuyor zamandan
Ayrılırken sen yanımdan
Bu aşkın daha en başından
Korkuyordum ben sonundan
***
Bir günah gibi gizledim seni
Kimse görmedi seninle beni
Ağlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim
***
Ne bugün ne de yarından
Beklediğim ne kaldı
Beni o gün senden kıskanan
Resimler sarardı
***
Bir günah gibi gizledim seni
Kimse görmedi seninle beni
Ağlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim
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