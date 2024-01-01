Ben Varım Sen üzülme, sen üzülme Sen üzülme Sen üzülme ben varım *** Bir akşam gözünde aşk tüterse Geçmiş günler aklından geçerse Kalbin bomboş ümitler biterse Sen üzülme ben varım *** Neler geçti kim bilir başından Sevgi umdun hep başkalarından Ağlama gidenlerin ardından O giderse ben varım *** Zaman durdu sanki Beklerken seni Ben bir tek sevgiye Bağladım kalbimi *** Ayrılmam istersen hiç yanından Çağırsan gelirim çok uzaklardan Eskiden korkardım yalnızlıktan Korkmam artık sen varsın

Olur Ya Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım *** Olur ya, kalbinde yer bulur da Yerleşirim yıllarca, seversin sonunda Olur ya, evet dersin aşkıma Şeytana uyarsın da, olmaz mı olur ya *** Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım *** Olur ya, tüm saatler durur da Sonsuza dek yanımda, kalırsın olur ya Olur ya, ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da, olmaz mı olur ya