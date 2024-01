Evlerinin Önü Yaldız Piyade Yaşı Küçük Amma Aklı Ziyade (Ben Yandım) Annen Baban Sevmez Benden Ziyade *** On Yük Şeftaliye Kızlar Ahtım Var Ben Yandım Ah Kara Gözlüm Şirin Sözlüm Öfkem Var Öfkem Var Sevdam Var Ben Yandım *** Evlerinin Önü Yoldur Geçilmez Soğuktur Suları Bir Tas İçilmez (Ben Yandım) Anadan Geçilir Yardan Geçilmez *** On Yük Şeftaliye Kızlar Ahtım Var Ben Yandım Ah Kara Gözlüm Şirin Sözlüm Öfkem Var Öfkem Var Sevdam Var Ben Yandım *** Evlerinin Önü Yüksek Kaldırım Kaldırımdan Düştüm Beni Kaldırın (Ben Yandım) Ya Sevdiğim Verin Ya Da Öldürün *** On Yük Şeftaliye Kızlar Ahtım Var Ben Yandım Ah Kara Gözlüm Şirin Sözlüm Öfkem Var Öfkem Var Sevdam Var Ben Yandım