Evreşe Yolları Dar Şarkı Sözleri
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Çanakkale Türküleri
Evreşe Yolları Dar
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Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri
Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Sırtımdaki yeleği sen örmedin mi yârim?
Kızlarla konuşurken sen görmedin mi yârim?
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Yeleğimin içinde mavi boncuk nazarlık
Benim yâre hediyem bir ufacık gerdanlık
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri
Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Sırtımdaki yeleği sen örmedin mi yârim?
Kızlarla konuşurken sen görmedin mi yârim?
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var