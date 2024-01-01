Çanakkale Türküleri

Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Sırtımdaki yeleği sen örmedin mi yârim? Kızlarla konuşurken sen görmedin mi yârim? *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Yeleğimin içinde mavi boncuk nazarlık Benim yâre hediyem bir ufacık gerdanlık *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Sırtımdaki yeleği sen örmedin mi yârim? Kızlarla konuşurken sen görmedin mi yârim? *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var