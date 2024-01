Samsun İskele Başı Hilaldır Yârın Kaşı *** Sevdiceğim Nazlıcağım Şıngır Şıngır Sıngırdama Gel Yanıma Of Cıvil Cıvil Cıvildeme Gel Yanıma *** Çirkin İle Bal Yeme Gözelinen Taş Taşı *** Sevdiceğim Nazlıcağım Şıngır Şıngır Sıngırdama Gel Yanıma Of Cıvil Cıvil Cıvildeme Gel Yanıma *** Karşıda Kuzu Yerler Bizde Varsak Ne Derler *** Sevdiceğim Nazlıcağım Şıngır Şıngır Sıngırdama Gel Yanıma Of Cıvil Cıvil Cıvildeme Gel Yanıma *** Otursak Bile Yesek Şu Şunun Nesi Derler *** Sevdiceğim Nazlıcağım Şıngır Şıngır Sıngırdama Gel Yanıma Of Cıvil Cıvil Cıvildeme Gel Yanıma *** Karşıda Harar Durur Zülfünü Tarar Durur *** Sevdiceğim Nazlıcağım Şıngır Şıngır Sıngırdama Gel Yanıma Of Cıvil Cıvil Cıvildeme Gel Yanıma *** Kızın Gönlü Olursa Oğlanı Arar Durur *** Sevdiceğim Nazlıcağım Şıngır Şıngır Sıngırdama Gel Yanıma Of Cıvil Cıvil Cıvildeme Gel Yanıma