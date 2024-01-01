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7/24 Dinle Atiye

Atiye Şarkı Sözleri

Çanakkale Türküleri Atiye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çanakkale Türküleri Atiye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Atiye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çanakkale Türküleri

Çanakkale Türküleri

Atiye

  • Urganları Ulalı

  • Aşkına Da Sana Da

  • Bile Bile

  • Günaydın

  • Muamma

  • Salla

  • Yalancı Mevsim

  • Kal (Düet Teoman)

  • Deli Ya (Farkım Ortada)

  • Dondurma (Düet Murat Çekem)

  • Dondurma (Remiks)

  • Salla (Remiks)

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