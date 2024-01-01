Vardar Ovası Şarkı Sözleri
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Çanakkale Türküleri
Vardar Ovası
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Mayadağ'dan kalkan kazlar
Mayadağ'dan kalkan kazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Al topuklu beyaz kızlar
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Yârimin yüreği sızlar
Yârimin yüreği sızlar
Eğlenemem, aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Eğlenemem, aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
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Vardar Ovası, Vardar Ovası
Kazanamadım sıla parası
Vardar Ovası, Vardar Ovası
Kazanamadım rakı parası (hoppa)
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Mayadağ'ın yıldızıyım
Mayadağ'ın yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım
Ben annemin bir kızıyım
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Efendimin sağ gözüyüm
Efendimin sağ gözüyüm
Eğlenemem, aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Eğlenemem, aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
***
Vardar Ovası, Vardar Ovası
Kazanamadım sıla parası
Vardar Ovası, Vardar Ovası
Kazanamadım rakı parası
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Vardar Ovası, Vardar Ovası
Kazanamadım sıla parası
Vardar Ovası, Vardar Ovası
Kazanamadım rakı parası