Versinler Şarkı Sözleri
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Çanakkale Türküleri
Versinler
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Ayna çaktım yüzüne, şavkı vurdu gözüme
Sana söylüyorum yar, kulak versen sözüme
Sana söylüyorum yar, kulak versen sözüme
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler
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Yar mendili oyaladım, baş harfini koyamadım
Eller almış yarimi, ben yarime varamadım
Eller almış yarimi, ben yarime varamadım
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler
***
Karşımızda Gelibolu, Gelibolu'ya tır dolu aman
Karşımızda Gelibolu, Gelibolu'ya tır dolu
Seni bana verecekler yar, dualarım kabul oldu
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler
***
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler
Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine...