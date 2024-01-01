Canan Başkaya

Aşan Bilir Aşan bilir karlı dağın ardını Çeken bilir ayrılığın derdini Bülbül kaça aldın aman Aman aman, aman aman, aman aman *** Gülün narhını, gülün narhını Gül alıp satmanın aman aman aman oy Zamanı değil, zamanı değil *** Servinin dalları boyundan uzun Yavrular gözüme bir salkım üzüm Ölmeden o yari aman Aman aman, aman aman, aman aman *** Görürse gözüm, görürse gözüm Koyun kuzu kurban aman aman aman oy Olur o zaman, olur o zaman *** Yaprak gazel olmuş durmuyor dalda Vefasız güzelden bize ne fayda Bu ayda olmazsa aman Aman aman, aman aman, aman aman *** Gelecek ayda, gelecek ayda Ölürüm vazgeçmem aman aman aman oy Sevdiğim senden, sevdiğim senden

Muhabbet Küpü Muhabbet küpünün olsam şarabı Yar beni doldurup içer mi bilmem Mamur olmak için gönül harabı Bir mimar eline geçer mi bilmem efendim, tabibim, sultanım, gel hadi gel *** Aşığın olmaz mı çile çekmezi Çilenin olmaz mı boyun bükmezi Helal süte katan haram pekmezi Seçmek murat etse seçer mi bilmem *** Bülbüle gül yarar deveye diken Çiledir aşığın boynunu büken Tarlasına haram tohumu eken Helal mahsulünü biçer mi bilmem *** Kimi mevtasına kefen biçmiyor Kimi helal rızık yiyip içmiyor Kelp iken kelp yavrusundan geçmiyor Hak Seyrani’sinden geçer mi bilmem

Gül Ek Yüreğine Deli taylar gibi rüzgarlarla es İçin bir çağlayan olsun sevdiğim Uçurum içinde sarmaşık gibi Sımsıkı yaşama sarılmalısın *** Gül ek yüreğine , Türküler söyle Al yüreğim olsun sana hediye *** Hayat bazen kanar bunca içinde Küçük bir dönemeç kavurur seni Yenildiğin yerde sızlanıp durma Sımsıkı yaşama sarılmalısın *** Gül ek yüreğine Türküler söyle Al yüreğim olsun sana hediye

Dağlar Geçit Vermez Dağlar geçit vermez ırak yollarım Yol verin de dağlar yare gideyim Kırıldı kanadım tutmaz kollarım Yol verin de dağlar yare gideyim *** Suların var yaz gelince çağlarsın Gece olur gizli gizli ağlarsın Suçum nedir kollarımı bağlarsın Yol verin de dağlar yare gideyim *** Yarimin gözleri yolda kalmadan Siyah kirpikleri yaşla dolmadan Zalım gurbet bana mezar olmadan Yol verin de dağlar yare gideyim

Mah Cemalin Mah cemalin güneş midir ay mıdır Yüzüne baktıkça bakasım gelir Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır Alıp şu bağrıma çakasım gelir *** Seni gören aşık döner şaşkına Taş olsa dayanamaz o bakışına Aslı mısın nesin allah aşkına Kerem gibi kendim yakasım gelir *** Yandım ateşinle oldum muzdarip He de kapına kul olam varıp Canımı sarrafta gerdan yaptırıp Ak göğsünün üstüne takasım gelir *** Tuba ağacında benzersin dala Dilin örnek olmuş şekere bala N'olur yüzün dönme mahmut erdal'a Yaşarken canımdan bıkasım gelir

Gül Yüzlü Sultanım Gül yüzlü sultanım zülfü perişan Hazreti Alâ`nın yolundan mısın Kaşların mihrabım ismin Hurişan Muhammed Alinin yolundan mısın Cenneti Alâ`nın gülünden misin *** Beni ettin Mecnun sen Leyla mısın, sen Leyla mısın ? Yoksa Fatimatu sen Zehra mısın, sen Zehra mısın Doğru söyle güzel sen canan mısın, sen canan mısın ? *** Sensin bu cihanın gühlü mahitap Lûtfeyle Sultanım bana bir cevap Kaldır da göreyim yüzünden nikabı Yaz bahar aylarının selinden misin? Cenneti Alâ`nın gülünden misin? *** Beni ettin Mecnun sen Leyla mısın, sen Leyla mısın? Yoksa Fatimatu sen Zehra mısın, sen Zehra mısın? Doğru söyle güzel sen canan mısın, sen candan mısın?