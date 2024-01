Canan Başkaya

Mah cemalin güneş midir ay mıdır Yüzüne baktıkça bakasım gelir Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır Alıp şu bağrıma çakasım gelir *** Seni gören aşık döner şaşkına Taş olsa dayanamaz o bakışına Aslı mısın nesin allah aşkına Kerem gibi kendim yakasım gelir *** Yandım ateşinle oldum muzdarip He de kapına kul olam varıp Canımı sarrafta gerdan yaptırıp Ak göğsünün üstüne takasım gelir *** Tuba ağacında benzersin dala Dilin örnek olmuş şekere bala N'olur yüzün dönme mahmut erdal'a Yaşarken canımdan bıkasım gelir

Kırkların cemine girdim Gel beri ey can dediler İzzet ile selâm verdim Gir işte meydan dediler *** Kırkların gönlü ganidir Kırkların gönlü ganidir Yuduğu kalbi arıdır Gelişin erden beridir Gel söyle minman dediler *** Kırklar bir yerde durdular Kırklar bir yerde durdular Otur diye yer verdiler Önüme sofra serdiler Lokmamıza ban dediler *** Be hey abdal nedir halın Be hey abdal nedir halın Aç ALLAH,a şükret elin Kesiver gıybetten dillin Her kula yeksan dediler *** Gördüğünü gözün ile Gördüğünü gözün ile Beyan etme sözün ile Ondan sonra bizim ile Olursun mihman dediler *** Şah Hatayım konmuş şurda Şah Hatayım konmuş şurda Tazece uğramış derde Mürşitten açılır perde Görürsün ey can dediler Görürsün ey can dediler Doost doost