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7/24 Dinle Gül Ek Yüreğine

Gül Ek Yüreğine Şarkı Sözleri

Canan Başkaya Gül Ek Yüreğine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Canan Başkaya Gül Ek Yüreğine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gül Ek Yüreğine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Canan Başkaya

Canan Başkaya

Gül Ek Yüreğine

  • Gül Ek Yüreğine

  • Muhabbet Küpü

  • Hey Erenler

  • Allah İçin

  • Yare Söyleyin (U. H.)

  • Dağlar Geçit Vermez

  • Ali Hü

  • Mah Cemalin

  • Gül Yüzlü Sultanım

  • Kırkların Cemine Girdim

  • Seher Yeli

  • Aşan Bilir

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