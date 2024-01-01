Canan Başkaya

Gül Yüzlü Sultanım Gül yüzlü sultanım zülfü perişan Hazreti Alâ`nın yolundan mısın Kaşların mihrabım ismin Hurişan Muhammed Alinin yolundan mısın Cenneti Alâ`nın gülünden misin *** Beni ettin Mecnun sen Leyla mısın, sen Leyla mısın ? Yoksa Fatimatu sen Zehra mısın, sen Zehra mısın Doğru söyle güzel sen canan mısın, sen canan mısın ? *** Sensin bu cihanın gühlü mahitap Lûtfeyle Sultanım bana bir cevap Kaldır da göreyim yüzünden nikabı Yaz bahar aylarının selinden misin? Cenneti Alâ`nın gülünden misin? *** Beni ettin Mecnun sen Leyla mısın, sen Leyla mısın? Yoksa Fatimatu sen Zehra mısın, sen Zehra mısın? Doğru söyle güzel sen canan mısın, sen candan mısın?

Muhabbet Küpü Muhabbet küpünün olsam şarabı Yar beni doldurup içer mi bilmem Mamur olmak için gönül harabı Bir mimar eline geçer mi bilmem efendim, tabibim, sultanım, gel hadi gel *** Aşığın olmaz mı çile çekmezi Çilenin olmaz mı boyun bükmezi Helal süte katan haram pekmezi Seçmek murat etse seçer mi bilmem *** Bülbüle gül yarar deveye diken Çiledir aşığın boynunu büken Tarlasına haram tohumu eken Helal mahsulünü biçer mi bilmem *** Kimi mevtasına kefen biçmiyor Kimi helal rızık yiyip içmiyor Kelp iken kelp yavrusundan geçmiyor Hak Seyrani’sinden geçer mi bilmem

Gül Ek Yüreğine Deli taylar gibi rüzgarlarla es İçin bir çağlayan olsun sevdiğim Uçurum içinde sarmaşık gibi Sımsıkı yaşama sarılmalısın *** Gül ek yüreğine , Türküler söyle Al yüreğim olsun sana hediye *** Hayat bazen kanar bunca içinde Küçük bir dönemeç kavurur seni Yenildiğin yerde sızlanıp durma Sımsıkı yaşama sarılmalısın *** Gül ek yüreğine Türküler söyle Al yüreğim olsun sana hediye

Dağlar Geçit Vermez Dağlar geçit vermez ırak yollarım Yol verin de dağlar yare gideyim Kırıldı kanadım tutmaz kollarım Yol verin de dağlar yare gideyim *** Suların var yaz gelince çağlarsın Gece olur gizli gizli ağlarsın Suçum nedir kollarımı bağlarsın Yol verin de dağlar yare gideyim *** Yarimin gözleri yolda kalmadan Siyah kirpikleri yaşla dolmadan Zalım gurbet bana mezar olmadan Yol verin de dağlar yare gideyim

Mah Cemalin Mah cemalin güneş midir ay mıdır Yüzüne baktıkça bakasım gelir Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır Alıp şu bağrıma çakasım gelir *** Seni gören aşık döner şaşkına Taş olsa dayanamaz o bakışına Aslı mısın nesin allah aşkına Kerem gibi kendim yakasım gelir *** Yandım ateşinle oldum muzdarip He de kapına kul olam varıp Canımı sarrafta gerdan yaptırıp Ak göğsünün üstüne takasım gelir *** Tuba ağacında benzersin dala Dilin örnek olmuş şekere bala N'olur yüzün dönme mahmut erdal'a Yaşarken canımdan bıkasım gelir

Kırkların Cemine Girdim Kırkların cemine girdim Gel beri ey can dediler İzzet ile selâm verdim Gir işte meydan dediler *** Kırkların gönlü ganidir Kırkların gönlü ganidir Yuduğu kalbi arıdır Gelişin erden beridir Gel söyle minman dediler *** Kırklar bir yerde durdular Kırklar bir yerde durdular Otur diye yer verdiler Önüme sofra serdiler Lokmamıza ban dediler *** Be hey abdal nedir halın Be hey abdal nedir halın Aç ALLAH,a şükret elin Kesiver gıybetten dillin Her kula yeksan dediler *** Gördüğünü gözün ile Gördüğünü gözün ile Beyan etme sözün ile Ondan sonra bizim ile Olursun mihman dediler *** Şah Hatayım konmuş şurda Şah Hatayım konmuş şurda Tazece uğramış derde Mürşitten açılır perde Görürsün ey can dediler Görürsün ey can dediler Doost doost