Gül Ek Yüreğine Şarkı Sözleri
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Canan Başkaya
Gül Ek Yüreğine
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Gül yüzlü sultanım zülfü perişan
Hazreti Alâ`nın yolundan mısın
Kaşların mihrabım ismin Hurişan
Muhammed Alinin yolundan mısın
Cenneti Alâ`nın gülünden misin
***
Beni ettin Mecnun sen Leyla mısın, sen Leyla mısın ?
Yoksa Fatimatu sen Zehra mısın, sen Zehra mısın
Doğru söyle güzel sen canan mısın, sen canan mısın ?
***
Sensin bu cihanın gühlü mahitap
Lûtfeyle Sultanım bana bir cevap
Kaldır da göreyim yüzünden nikabı
Yaz bahar aylarının selinden misin?
Cenneti Alâ`nın gülünden misin?
***
Beni ettin Mecnun sen Leyla mısın, sen Leyla mısın?
Yoksa Fatimatu sen Zehra mısın, sen Zehra mısın?
Doğru söyle güzel sen canan mısın, sen candan mısın?
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Muhabbet küpünün olsam şarabı
Yar beni doldurup içer mi bilmem
Mamur olmak için gönül harabı
Bir mimar eline geçer mi bilmem
efendim, tabibim, sultanım, gel hadi gel
***
Aşığın olmaz mı çile çekmezi
Çilenin olmaz mı boyun bükmezi
Helal süte katan haram pekmezi
Seçmek murat etse seçer mi bilmem
***
Bülbüle gül yarar deveye diken
Çiledir aşığın boynunu büken
Tarlasına haram tohumu eken
Helal mahsulünü biçer mi bilmem
***
Kimi mevtasına kefen biçmiyor
Kimi helal rızık yiyip içmiyor
Kelp iken kelp yavrusundan geçmiyor
Hak Seyrani’sinden geçer mi bilmem
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Deli taylar gibi rüzgarlarla es
İçin bir çağlayan olsun sevdiğim
Uçurum içinde sarmaşık gibi
Sımsıkı yaşama sarılmalısın
***
Gül ek yüreğine , Türküler söyle
Al yüreğim olsun sana hediye
***
Hayat bazen kanar bunca içinde
Küçük bir dönemeç kavurur seni
Yenildiğin yerde sızlanıp durma
Sımsıkı yaşama sarılmalısın
***
Gül ek yüreğine Türküler söyle
Al yüreğim olsun sana hediye
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Dağlar geçit vermez ırak yollarım
Yol verin de dağlar yare gideyim
Kırıldı kanadım tutmaz kollarım
Yol verin de dağlar yare gideyim
***
Suların var yaz gelince çağlarsın
Gece olur gizli gizli ağlarsın
Suçum nedir kollarımı bağlarsın
Yol verin de dağlar yare gideyim
***
Yarimin gözleri yolda kalmadan
Siyah kirpikleri yaşla dolmadan
Zalım gurbet bana mezar olmadan
Yol verin de dağlar yare gideyim
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Mah cemalin güneş midir ay mıdır
Yüzüne baktıkça bakasım gelir
Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır
Alıp şu bağrıma çakasım gelir
***
Seni gören aşık döner şaşkına
Taş olsa dayanamaz o bakışına
Aslı mısın nesin allah aşkına
Kerem gibi kendim yakasım gelir
***
Yandım ateşinle oldum muzdarip
He de kapına kul olam varıp
Canımı sarrafta gerdan yaptırıp
Ak göğsünün üstüne takasım gelir
***
Tuba ağacında benzersin dala
Dilin örnek olmuş şekere bala
N'olur yüzün dönme mahmut erdal'a
Yaşarken canımdan bıkasım gelir
-
Kırkların cemine girdim
Gel beri ey can dediler
İzzet ile selâm verdim
Gir işte meydan dediler
***
Kırkların gönlü ganidir
Kırkların gönlü ganidir
Yuduğu kalbi arıdır
Gelişin erden beridir
Gel söyle minman dediler
***
Kırklar bir yerde durdular
Kırklar bir yerde durdular
Otur diye yer verdiler
Önüme sofra serdiler
Lokmamıza ban dediler
***
Be hey abdal nedir halın
Be hey abdal nedir halın
Aç ALLAH,a şükret elin
Kesiver gıybetten dillin
Her kula yeksan dediler
***
Gördüğünü gözün ile
Gördüğünü gözün ile
Beyan etme sözün ile
Ondan sonra bizim ile
Olursun mihman dediler
***
Şah Hatayım konmuş şurda
Şah Hatayım konmuş şurda
Tazece uğramış derde
Mürşitten açılır perde
Görürsün ey can dediler
Görürsün ey can dediler
Doost doost
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Aşan bilir karlı dağın ardını
Çeken bilir ayrılığın derdini
Bülbül kaça aldın aman
Aman aman, aman aman, aman aman
***
Gülün narhını, gülün narhını
Gül alıp satmanın aman aman aman oy
Zamanı değil, zamanı değil
***
Servinin dalları boyundan uzun
Yavrular gözüme bir salkım üzüm
Ölmeden o yari aman
Aman aman, aman aman, aman aman
***
Görürse gözüm, görürse gözüm
Koyun kuzu kurban aman aman aman oy
Olur o zaman, olur o zaman
***
Yaprak gazel olmuş durmuyor dalda
Vefasız güzelden bize ne fayda
Bu ayda olmazsa aman
Aman aman, aman aman, aman aman
***
Gelecek ayda, gelecek ayda
Ölürüm vazgeçmem aman aman aman oy
Sevdiğim senden, sevdiğim senden