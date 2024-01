Canan Başkaya

Kırkların cemine girdim Gel beri ey can dediler İzzet ile selâm verdim Gir işte meydan dediler *** Kırkların gönlü ganidir Kırkların gönlü ganidir Yuduğu kalbi arıdır Gelişin erden beridir Gel söyle minman dediler *** Kırklar bir yerde durdular Kırklar bir yerde durdular Otur diye yer verdiler Önüme sofra serdiler Lokmamıza ban dediler *** Be hey abdal nedir halın Be hey abdal nedir halın Aç ALLAH,a şükret elin Kesiver gıybetten dillin Her kula yeksan dediler *** Gördüğünü gözün ile Gördüğünü gözün ile Beyan etme sözün ile Ondan sonra bizim ile Olursun mihman dediler *** Şah Hatayım konmuş şurda Şah Hatayım konmuş şurda Tazece uğramış derde Mürşitten açılır perde Görürsün ey can dediler Görürsün ey can dediler Doost doost