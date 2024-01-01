Kırkların Cemine Girdim Şarkı Sözleri
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Canan Başkaya
Kırkların Cemine Girdim
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Kırkların cemine girdim
Gel beri ey can dediler
İzzet ile selâm verdim
Gir işte meydan dediler
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Kırkların gönlü ganidir
Kırkların gönlü ganidir
Yuduğu kalbi arıdır
Gelişin erden beridir
Gel söyle minman dediler
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Kırklar bir yerde durdular
Kırklar bir yerde durdular
Otur diye yer verdiler
Önüme sofra serdiler
Lokmamıza ban dediler
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Be hey abdal nedir halın
Be hey abdal nedir halın
Aç ALLAH,a şükret elin
Kesiver gıybetten dillin
Her kula yeksan dediler
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Gördüğünü gözün ile
Gördüğünü gözün ile
Beyan etme sözün ile
Ondan sonra bizim ile
Olursun mihman dediler
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Şah Hatayım konmuş şurda
Şah Hatayım konmuş şurda
Tazece uğramış derde
Mürşitten açılır perde
Görürsün ey can dediler
Görürsün ey can dediler
Doost doost