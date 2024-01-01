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Canan Can Yiğidim Konma Bülbül Konma bülbül konma nergis dalına nergis dalına Öldürürler seni aman aman aman aman Bir yar yoluna bir yar yoluna Ben yaralıyım Bende kurban olayım yarin boyuna yarin boyuna *** Demeyin demeyin aman aman aman aman Yarin vuruldu Köye duyuldu Kanı duruldu *** Eleşkirt'ten çıktım yüküm eriktir yüküm eriktir Açmayın yarimi aman aman aman aman Delik deliktir ciğer eziktir Ben yaralıyım Benim sevdiceğim taze feriktir taze feriktir

Yiğidim

Küskün Müsün

Nazlı Canan

Şaha Doğru Giden Kervan Şaha Doğru Giden Kervan Çok Ağlattın Güldür Beni Düşmüşem Elden Ayaktan Tut Elimden Kaldır Beni *** Tut Elimden Ferman Eyle Gel Bu Derde Derman Eyle Götür Yare Kurban Eyle Öldür Derse Öldür Beni *** Arıydım Baldan Ayrıldım Ne Şirin Dilden Ayrıldım Bülbüldüm Gülden Ayrıldım Gülistana Kondur Beni *** Tut Elimden Düşmeyelim Doğru Yoldan Şaşmayalım Derdim Çoktur Deşmeyelim Böyle Yare Bildir Beni

Maraş Abalı Çoban Maraş abalı çoban Nereye kondu oban Nere gonarsa gonsun Gelele gelele nazlı da yar Vermiyor zalım baban Durele durele sürmeli yar *** Maraş aba geymişsin Ne kadar büyümüşsün Pek de güzel değilsin Gelele gelele nazlı da yar Kendini sevdirmişsin Durele durele sürmeli yar *** Maraş abayı geyer Tomafil geldi gider Yari elden gidenin Gelele gelele nazlı da yar Vallahi ömrü biter Durele durele sürmeli yâr

Memedim

İnsanlığın Turabı

Ulu Yol Üstüne

Memo Can