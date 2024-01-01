Şaha Doğru Giden Kervan Şaha Doğru Giden Kervan Çok Ağlattın Güldür Beni Düşmüşem Elden Ayaktan Tut Elimden Kaldır Beni *** Tut Elimden Ferman Eyle Gel Bu Derde Derman Eyle Götür Yare Kurban Eyle Öldür Derse Öldür Beni *** Arıydım Baldan Ayrıldım Ne Şirin Dilden Ayrıldım Bülbüldüm Gülden Ayrıldım Gülistana Kondur Beni *** Tut Elimden Düşmeyelim Doğru Yoldan Şaşmayalım Derdim Çoktur Deşmeyelim Böyle Yare Bildir Beni

Yüce Dağ Başında Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşem derdine olmuşam aşık Al buğday benizlim zülfü dolaşık Dividim, kalemim yazarım *** Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende *** Yüce dağ başında bir top kar idim Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim Evvel yarin sevgilisi ben idim Dividim, kalemim yazarım *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla