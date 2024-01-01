Beni Yolcu Et Şarkı Sözleri
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Canan Sabah
Beni Yolcu Et
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Beni yolcu et de gideyim artık
Sokakların gözü yolda kalmasın
Beni yolcu et de gideyim artık
Sokakların gözü yolda kalmasın
***
Bu kadar mutsuzluk yetişir bana
Mutluluğun gözü yolda kalmasın
Bu kadar mutsuzluk yetişir bana
Mutluluğun gözü yolda kalmasın
***
Nasılsa ben aşkla açtım aramı
Boş sözlerle sarma gönül yaramı
Doldur bir valize tüm hatıramı
Resmimden başka şey sende kalmasın
Doldur bir valize tüm hatıramı
Resmimden başka şey sende kalmasın
Resmimden başka şey sende kalmasın
***
Böyle uzak durma, yanıma yaklaş
Elini elime ver yavaş yavaş
Böyle uzak durma, yanıma yaklaş
Elini elime ver yavaş yavaş
***
Bırak da süzülsün gözlerimden yaş
Bu aşkın romanı eksik kalmasın
Bırak da süzülsün gözlerimden yaş
Bu aşkın romanı eksik kalmasın
***
Nasılsa ben aşkla açtım aramı
Boş sözlerle sarma gönül yaramı
Doldur bir valize tüm hatıramı
Resmimden başka şey sende kalmasın
Doldur bir valize tüm hatıramı
Resmimden başka şey sende kalmasın
Resmimden başka şey sende kalmasın
***
Beni yolcu et de gideyim artık
Sokakların gözü yolda kalmasın
Bu kadar mutsuzluk, bu kadar mutsuzluk yetişir bana
Mutluluğun gözü yolda kalmasın
Mutluluğun gözü yolda kalmasın
Kalmasın