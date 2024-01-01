Canan Sabah

Beni yolcu et de gideyim artık Sokakların gözü yolda kalmasın Beni yolcu et de gideyim artık Sokakların gözü yolda kalmasın *** Bu kadar mutsuzluk yetişir bana Mutluluğun gözü yolda kalmasın Bu kadar mutsuzluk yetişir bana Mutluluğun gözü yolda kalmasın *** Nasılsa ben aşkla açtım aramı Boş sözlerle sarma gönül yaramı Doldur bir valize tüm hatıramı Resmimden başka şey sende kalmasın Doldur bir valize tüm hatıramı Resmimden başka şey sende kalmasın Resmimden başka şey sende kalmasın *** Böyle uzak durma, yanıma yaklaş Elini elime ver yavaş yavaş Böyle uzak durma, yanıma yaklaş Elini elime ver yavaş yavaş *** Bırak da süzülsün gözlerimden yaş Bu aşkın romanı eksik kalmasın Bırak da süzülsün gözlerimden yaş Bu aşkın romanı eksik kalmasın *** Nasılsa ben aşkla açtım aramı Boş sözlerle sarma gönül yaramı Doldur bir valize tüm hatıramı Resmimden başka şey sende kalmasın Doldur bir valize tüm hatıramı Resmimden başka şey sende kalmasın Resmimden başka şey sende kalmasın *** Beni yolcu et de gideyim artık Sokakların gözü yolda kalmasın Bu kadar mutsuzluk, bu kadar mutsuzluk yetişir bana Mutluluğun gözü yolda kalmasın Mutluluğun gözü yolda kalmasın Kalmasın