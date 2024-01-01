Akarsu'nun Sazı Beylerin elinde halkın dümeni Uçuruma doğru yol alır gider Onlar arı olmuş biz de bir çiçek Onlar dalımıza bal alır gider *** Hey dost bal alır gider *** Bizim yaramızın merhemi bizde Aman bir olalım kalmasın sözde Sakın unutmayın umudum sizde Yoksa umudumu sel alır gider *** Hey dost sel alır gider *** Uyanalım hiçbir şeyden yılmadan Beyler hakkımızda ferman yazmadan Akarsu'nun sazı korkmaz kimseden Vurunca mızrabı tel alır gider *** Hey dost tel alır gider

Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını İllaki Gözüme Yine Boş Gelir (Vallahi Gözüme Yine Boş Gelir) Gönül Arzu Eder Dostu Cananı Sızlar Eski Yaram Gözden Yaş Gelir *** El Diyarı Mesken Olmaz İnsana Yürekten Kul İse Cananın Sana Hal Bilmez Hoyratı Sararsan Cana Ağustos Ayında Başa Kış Gelir *** Yüce Dağlar Yeşil Çimen Yol Olsa Acem Bahçeleri Gonca Gül Olsa Saçı Sırma Gül Dudağı Bal Olsa Gönül İstemezse Dile Daş Gelir *** Eğer Sever İse Şu Deli Gönül Diken Bir Gül Olur Karga Da Bülbül Güzel Çul Da Giyse Olur İpek Tül Salınıp Gezerken Göze Hoş Gelir