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7/24 Dinle İnsan İnsan Olmayınca Gardaş

İnsan İnsan Olmayınca Gardaş Şarkı Sözleri

Cangül İnsan İnsan Olmayınca Gardaş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cangül İnsan İnsan Olmayınca Gardaş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnsan İnsan Olmayınca Gardaş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cangül

Cangül

İnsan İnsan Olmayınca Gardaş

  • Akarsu'nun Sazı

  • Sor Be Gardaş

  • Er Meydanı

  • Nen Lori Lori

  • Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını

  • Tuttu Beni

  • İnsan İnsan Olmayınca

  • Gülyüzlü Canan

  • Dara Çeksinler

  • Ali'dir Hünkar

  • Ömrüme Eyvah

  • Aşırma

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