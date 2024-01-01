İnsan İnsan Olmayınca Gardaş Şarkı Sözleri
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Cangül
İnsan İnsan Olmayınca Gardaş
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Çiğ sarı çiğdem sarı
Kız buna derler aşırma
Çiğdeme vurmuş arı
Doğru da yürü şaşırma
Yitirdim nazlı yarı
Kız buna derler aşırma
Ağlarım zari zari
Doğru da yürü şaşırma
***
Menekşe biter olmuş
Kız buna derler aşırma
Boynunu büker olmuş
Doğru da yürü şaşırma
Yarim gitti gurbete
Kız buna derler aşırma
Hasreti yeter olmuş
Doğru da yürü şaşırma
***
Sende sevda var gibi
Kız buna derler aşırma
Tükenmeyen zar gibi
Doğru da yürü şaşırma
Seven sana güvenir
Kız buna derler aşırma
Bir vefalı yar gibi
Doğru da yürü şaşırma
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Beylerin elinde halkın dümeni
Uçuruma doğru yol alır gider
Onlar arı olmuş biz de bir çiçek
Onlar dalımıza bal alır gider
***
Hey dost bal alır gider
***
Bizim yaramızın merhemi bizde
Aman bir olalım kalmasın sözde
Sakın unutmayın umudum sizde
Yoksa umudumu sel alır gider
***
Hey dost sel alır gider
***
Uyanalım hiçbir şeyden yılmadan
Beyler hakkımızda ferman yazmadan
Akarsu'nun sazı korkmaz kimseden
Vurunca mızrabı tel alır gider
***
Hey dost tel alır gider
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Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını
İllaki Gözüme Yine Boş Gelir
(Vallahi Gözüme Yine Boş Gelir)
Gönül Arzu Eder Dostu Cananı
Sızlar Eski Yaram Gözden Yaş Gelir
***
El Diyarı Mesken Olmaz İnsana
Yürekten Kul İse Cananın Sana
Hal Bilmez Hoyratı Sararsan Cana
Ağustos Ayında Başa Kış Gelir
***
Yüce Dağlar Yeşil Çimen Yol Olsa
Acem Bahçeleri Gonca Gül Olsa
Saçı Sırma Gül Dudağı Bal Olsa
Gönül İstemezse Dile Daş Gelir
***
Eğer Sever İse Şu Deli Gönül
Diken Bir Gül Olur Karga Da Bülbül
Güzel Çul Da Giyse Olur İpek Tül
Salınıp Gezerken Göze Hoş Gelir
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