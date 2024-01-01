Aşırma Çiğ sarı çiğdem sarı Kız buna derler aşırma Çiğdeme vurmuş arı Doğru da yürü şaşırma Yitirdim nazlı yarı Kız buna derler aşırma Ağlarım zari zari Doğru da yürü şaşırma *** Menekşe biter olmuş Kız buna derler aşırma Boynunu büker olmuş Doğru da yürü şaşırma Yarim gitti gurbete Kız buna derler aşırma Hasreti yeter olmuş Doğru da yürü şaşırma *** Sende sevda var gibi Kız buna derler aşırma Tükenmeyen zar gibi Doğru da yürü şaşırma Seven sana güvenir Kız buna derler aşırma Bir vefalı yar gibi Doğru da yürü şaşırma

Akarsu'nun Sazı Beylerin elinde halkın dümeni Uçuruma doğru yol alır gider Onlar arı olmuş biz de bir çiçek Onlar dalımıza bal alır gider *** Hey dost bal alır gider *** Bizim yaramızın merhemi bizde Aman bir olalım kalmasın sözde Sakın unutmayın umudum sizde Yoksa umudumu sel alır gider *** Hey dost sel alır gider *** Uyanalım hiçbir şeyden yılmadan Beyler hakkımızda ferman yazmadan Akarsu'nun sazı korkmaz kimseden Vurunca mızrabı tel alır gider *** Hey dost tel alır gider