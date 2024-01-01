-
Ben bir yaprak dalıyım
suyum sensin yarim
damlada bana canlanayım
yoksa kötü olur halim
***
haykırsam da yine olmaz
haykırmasam da gönül durmaz
vakit geçmez sensiz olmaz
ihtiyacım var sana
***
senden başka gülü tatmam
tutsam ellerini hiç bırakmam
ecel gelse yine kaçmam
ihtiyacım var sana
***
yine al beni savur
duvardan duvarlara vur
hasretim sana deli gibi
bu kalp tanımıyor
ne gurur nede onur
***
hadi al beni ne olur
yokluğun yerden yere vurur
bedenim sana erir gibi
bu kalp tanımıyor
ne gurur nede onur
***
İmkânsızlar değil mi beni sana
ve buraya bağlayan
söylemeyi isteyip de
söyleyemediğim sözcükler değil mi
seni bana vazgeçilmez kılan
karanlığın ötesinde
kaybolmuş ışık değil misin sen
hiç beklemediğim bir an
hayal gibi karsıma çıkan
değil misin sen
sesini duymasam da
yüzünü görmesem de
sendeyim
senin bildiğin yerdeyim
kapatsalar bütün ışıkları
çekseler yüzüme bütün perdeleri
ben buradayım
senin için gülüm
senin için
çile çekmenin
acı çekmenin
darbe yemenin TADINDAYIM....
***
senden haber almasam
sana ulaşamasam
yıkılırım ben buna inan
sana ihtiyacım var
senden başka kimim var
sensiz halim yaman
***
sen orada ben burda
uçurumlar etrafta
kuşatsalar da dört bir yandan
yine sana gelirim
yine seni bilirim
senden başkası haram
***
yine al beni savur
duvardan duvarlara vur
hasretim sana deli gibi
bu kalp tanımıyor
ne gurur nede onur
***
hadi al beni ne olur
yokluğun yerden yere vurur
bedenim sana erir gibi
bu kalp tanımıyor
ne gurur nede onur...
-
Bilmeyen bir bilene sorar!
Görmeyen bir görene sorar!
Bilmeyen bilenle bir olur mu?
Görmeyen görenle bir olur mu?
***
Desene yandın,desene yandın!
Benden başka biri var sandın!
Bu sene yandın, bu sene yandın!
Benden başka biri var sandın!
***
Tatlı mı? Dilli mi?
Yabancı mı? Yerli mi?
Cayır cayır cayır cayır
Yanacaksın,
Onda olan bende var gel gör bak
Daha ne var?
***
Bilmeyen bir bilene sorar!
Görmeyen bir görene sorar!
Bilmeyen bilenle bir olur mu?
Görmeyen görenle bir olur mu?
***
Oturmasını, kalkmasını bilmeyen biri yaramaz
Uslu durmaz fıttırır buda seni saramaz!
Şımarık şımarık hareket yapar, buda seni açamaz!
Yabancı yabancı insanlardan inan adam olamaz!
Ağzında sakız gibi çiğner seni, bilemezsin
Parmağında dolar dolar bunu da sen hiç göremezsin!
Elinle kuş tutsan yine gözüne giremezsin
O zaman ne duruyorsun?
Salla salla salla gitsin
-
Elim titredi sen giderken bunu görmedin
Kalbim ağlardı her zaman sana bunu bilmedin
Senden başka bir yari inan ben sevmedim
Ödedim acısını bedelin yarim yemin ederim
***
Eğer benden vazgeçersen
Beni bırakıp sen gidersen
Buna da kader dersen
Lanet ederim
Ayışığım gündüzüm sendin
Baktığım her yer senin eserin
Senden nasıl vazgeçerim
Canım sevgilim
***
Oooo ooo ooofffff
Sende sevaplarım var
Bende günahların var
Herşeye rağmen yar
Seni atamam
***
Oooo ooo ooofffff
Sen anlamazsan kim anlar
Seveni çeken anlar
Bende çok çektim yar
Seni satamam
-
O sarılmalar beni benden alır alır yar
O koklaşmalar beni benden çalar çalar yar
İlk göz ağrımsın her şeyimsin sen
Senden biran ayrı kalsam şunu bil ölürüm ben
***
Kurbanın olam kurbanın olam
Senden başka her şey haram
Geçmez vakit durur zaman
Senle gülüp senle yaram
***
Aman aman aman aman
Dardayım acılar yaram
Sensiz nasıl mutlu olam
Söyle nasıl mutlu olam
***
Bu aralar yine canım dardayım
Hem vuruldum hem bağlandım sende ben kaldım
Bir kez daha ben anladım bende sen kaldın
Ne yapsalar ne etseler ayıramazlar
***
Senin yerin her zaman benim yanım olmadı mı
Bu ömrüm sana kurban hep senle kalmadı mı
Sen istedin de yar canım yanmadı mı
Sen yakansın ben yanan
Dile benden ne dilersen az bile sana
Göz önünde can versem vız gelir bana
Sevdim seni sende anla
Sen yakansın ben yanan
***
Hayatta bin kez yıkıldım ve bin kez vuruldum
Ama hiç bir zaman pes etmedim
Bir ekmeğe muhtaç olduğum günlerim oldu
Lakin kimsenin namusuna, ekmeğine, şerefine
Göz koyup çalıp gitmedim
Şerefimle yaşadım
Alnımdan dökülen tüm terlerin hesabını çoktan ödedim
Helal kazanıp helal yedim
Haram çizgisini aşıp geçmedim
Bir yoksulun üstüne basıp yükseklerde gezmedim
Şimdi gelmişim aşkın aşılmaz duvarına
Vazgeçemem senden bıçak vursalar da boynuma
-
Beni böyle bir başına yalnızca bırakma
Sensiz hiç olmuyor, olmayacak, anla
***
Kapında köleyim, uğrunda öleyim
İste bu canımı, sana ben vereyim
***
Yapamam, katlanamam
Acına dayanamam
Sensiz hiç olmuyor
Yaşarım, anlatamam
***
Yapamam, katlanamam
Acına dayanamam
Sensiz hiç olmuyor
Yaşarım, anlatamam
***
Canına canımı ben veririm
Bunu sen bil, yar
Uğrunda ölürüm, delilik ederim
Sözümden dönmem, yar
***
Silahı çekerim, vururum, giderim
Başkasına seni vermem, yar
Sen benimsin, bunu bil
Dünya ne yazar?
***
Canına canımı ben veririm
Bunu sen bil, yar
Uğrunda ölürüm, delilik ederim
Sözümden dönmem, yar
***
Silahı çekerim, vururum, giderim
Başkasına seni vermem, yar
Sen benimsin, bunu bil
Dünya ne yazar?
***
Beni böyle bir başına yalnız yar bırakma
Sensiz hiç olmuyor, olmayacak, anla
Darbeler yesem de, değil yar umrumda
Bırakmam
***
Kapında köleyim, uğrunda öleyim
İste bu canımı, sana ben vereyim
Senle ben mutluyum, sensizliği neyleyim?
Bırakmam
***
Canına canımı ben veririm
Bunu sen bil, yar
Uğrunda ölürüm, delilik ederim
Sözümden dönmem, yar
***
Silahı çekerim, vururum, giderim
Başkasına seni vermem, yar
Sen benimsin, bunu bil
Dünya ne yazar?
***
Susan dilimin sözü
Yanan kalbimin sesisin
Soluksuz bedenimin nefesi
Görmeyen gözümün rengisin
***
Olur da bir gün ölürsem, şunu bil
Tabutun içinde ben, bedenimin üstünde kefen
Benim içimde de sen olacaksın, bi'tanem
Sen, sen
***
Canına canımı ben veririm
Bunu sen bil, yar
Uğrunda ölürüm, delilik ederim
Sözümden dönmem, yar
***
Silahı çekerim, vururum, giderim
Başkasına seni vermem, yar
Sen benimsin, bunu bil
Dünya ne yazar?
***
Canına canımı ben veririm
Bunu sen bil, yar
Uğrunda ölürüm, delilik ederim
Sözümden dönmem, yar
***
Silahı çekerim, vururum, giderim
Başkasına seni vermem, yar
Sen benimsin, bunu bil
Dünya ne yazar?
-
Hani üzmeyecektin aşkımız da çekmeyecekti
Ama birikip terk ettin beni de benden ettin
Hani gitmeyecektin aşkımız da bitmeyecekti
Ama bırakıp gittin beni de benden ettin
***
Hatayı yapan sen değil mi
aşkı satan sen değil mi
Darbeyi vurup öyle gittin
Umurumda miyim ki sanki
***
Affetmek mi, hayır
Bir daha geriye dönmeye yine yıkılmak mı, hayır
Kendini bana övme gittiğin günü unuttun mu
Bunu sen de unuttun mu
Yok yok unutmadım unutmam unutmam da
İnan hiç yüzün gülmesin hiçbir zaman mutlu olmayasın
Hep çile çekip benim kadar benim kadar ağlayasın
Gecelerin kâbus olsun rüyaların uykuların tadını bozsun
Sen de beter olasın sen de benim kadar, benim kadar yanasın!
***
Ben dönmem sözümden dönmem dönemem
Hiçbir zaman affetmem seni edemem
Hayatimi yıkın gittin
Beni de benden ettin
Canin çıksın sen hiç hiç gülmeyesin
***
Seni sevemem artık elin oldum
Sana bakamam artık delin oldum
Çıldırttın can evimden beni vurdun
Yabancı oldun
Bunu basardın ya helal olsun
Bu kâbustur ya benim olsun
Tüm acılarım da senin olsun
Yazıklar olsun
***
Yıkılmak ne olduğunu bilmezsin
Elinde olan hiçbir şeye değer vermezsin
Seni sevdiğim gibi beni sevmezsin
En acı günümde yanıma gelmezsin
Seni kalbimden sildim
Hayatımdan çıkıp gittin
Bittin sen bittin!
-
Yok denemem denedim de ne oldu
Çark tersine döndü bak oh oldu
Sen şansını şansını zorlama
Her şey bitti sen yoluna ben yoluma
***
Of aman aman aman aman
Halin yaman yaman yaman
***
Dura dura durdun belanı buldun
Sen ne umdun ne tuzaklar kurdun
Mayasını buldun tutturamadın
Ben oh çektim sense kudurdun
Üstüme üstüme gelip durdun
Yalanlarına alt yapı kurdun
Demek cicim sende yönetmen oldun
Yutturamadın ben seni okuttum
***
Yıkılıyo burası ey baş belası
Geldi hesap zamanı çektim yakamı
Kelek yapılır mı bize hiç
Yürek takılır mı size hiç
Anlımda enayi yazmıyor ki
Beni görünce kızı heyecan basmıyor ki
Tipim müsait olamaz ama onurum
Onla oynayan her kızı inan vururum
-
Güçlü göründüğüme bakma içim inan kan ağlıyor
Öyle durduğuma bakma gönlüm yarimi arıyor
Aman derdo yaman derdo nerde kaldın vakit doldu
***
Sıra sıra dizilmişler
Dizlerini hep dövmüşler
Bende geldim en sonunda
Tüm sevdiklerim ölmüşler
Aman derdo yaman derdo nerde kaldın vakit doldu
***
Olaydım ya olaydım ya bende orda olaydım ya
Yaralarıma merhem olup şu acımı saraydım ya
***
Darbe darbe hiç bitmiyor hayat akıp hep gidiyor
Geriye bakıp düşündükçe gözde yaşlar hiç dinmiyor
Aman derdo yaman derdo nerde kaldın vakit doldu
***
Anam derdi yavrum gitme
Babam derdi evlat etme
Bizi senden mahrum etme
Keşke onları duyaydım ya
Aman derdo yaman derdo nerde kaldın vakit doldu
***
Olaydım ya olaydım ya bende orda olaydım ya
Yaralarıma merhem olup şu acımı saraydım ya
***
Göbeğinde küpe varmış
Fındık burnuna da takmış
Adamı oynatırmış küpeli kız bu
-
sana sana ben kandım inan
her yerine bağlandım aman
çoktur günahım
sen bana neler yaptın
***
bile bile sen kandın bana
tav oldun o cilveli anıma
yoktur günahim
abartmadan yürü git yoluna
***
lak lak ederim kızla konuşurum
iki laf söylerim onla buluşurum
birden bir fıstık çıktı karşıma
sanki taş düştü sandım benim başıma
***
ne yaptım ne ettim kız benle konuşmadı
***
dediki: güzelim senle yıldızım barışmadı
***
hemen yukarı koştum tipime baktım
karizmamda sorun varmış bunuda çaktım
alacağım bu kızı ben kafaya taktım
onun için hemen kendime yeni bir imaj yaptım
***
ayy bu tip ne? - Yoksa beyenmiyorsun?
off aman çok sıkıyorsun - off bu tavır ne?
hala ötüyorsun - böle söyleme yavrum beni bitiriyorsun
***
şap öpeyim mi?
içimede çekeyim mi?
bal akıyor her yerinden of of diyeyeyim mi
***
yaranamadım yavrum yaranamadım
ne yaptıysa bana dayanamadım
kaldırdım göbeği bak hoppa
döktürürsem öğle bana bakma
***
yapamam yapamam yapamam
ne gece ne gündüz yatamam
yavrum bende senin gibi olamam
lan kıvırıyon muuuuuu
***
bu kadar güzel kız bir arada bulunamaz
atmosfer o biçim bu kadar olamaz
babam bile gelse beni durduramaz
harbi kıvırıyon lannnnnnnn
***
şılik şılak olayın farkına vardım
kılik kılak anladım ama geç kaldım
tik tak onu hafızama aldım
bir bak olduğum yerde dona kaldım
***
hiphop değil rank rankyon çaldı
tip top oynayanlar ortayı esir aldı
hop hop döktüren biri vardı
stop stop
***
kaş göz çakarım anlamaz beni
lak lak ederim dinlemez beni
uğrunda oldum hem manyak hem deli
off of offff hoppa
***
off off yaparım tınlamaz beni
hhııımmmm yaparım anlamaz beni
hırrrr diye yerim kız ben seni
off of offff hoppa
-
Yapamam sensiz sevgisiz anla
Elimi kolumu ne olur bağlama
Zamanlar duracak kıyamet kopacak
Sensiz bu şehir benim sonum olacak
***
Canımı istesen canımı veririm
Bana hep gel desen gözüm kırpmam gelirim
Sen benim herşeyim, bebeğim, çiçeğim
Sana ben kıyamam yalvarırım dön geri
***
Dön geri dön söyle bu can yar senin için verilmez mi
Dön geri dön zincir vurup yar senin için ölünmez mi
Dön geri dön sevmek için yar kefenler giyilmez mi
Dönmezsen eğer acısını çekeriz yar birer birer
***
Senden başka yar seversem gözüm kör olsun
Sana kötü söz söylersem dilim tutulsun
Sana gelen acı bırak hep beni bulsun
Sınırsızca sevdim seni sende biliyorsun
***
Dön geri dön....
***
Ben hiçbir zaman mutluluğun insanı olmadım
Huzuru hep gözyaşlarımın arkasında aradım
Darbelerin bitmediği yerde ben vardım
Yalnızlığa kovuldum, uçurumlara atıldım
Yıllarım mezar oldu, dönersin diye hep kendimi avuttum
Özledim seni senle olan herşeyi
Yalvarırım ecel gelmeden dön
***
Dön geri dön.....
-
Elmanın iki yarısı biri benim olacak
Kaynananın cadısı bak seni bulacak
Gel yavrum naz etme oooff
Beni perişan etme oooff
Halimi gör de anla
Ne sırıtıyorsun al şu numarayı
Öyle bakıp durma
***
Aklına giremeyenin aklına ben tüküreyim
Seni ikna edememiş bunu ben nerden bileyim
Numaramı verdim eline bulaştırdı yüz gözüne
Kızın babası görünce.
***
Elmanın iki yarısı biri benim olacak
Kaynananın cadısı bak seni bulacak
Gel yavrum naz etme oooff
Beni perişan etme oooff
Halimi gör de anla
Ne sırıtıyorsun al şu numarayı
Öyle bakıp durma
***
Aklına giremeyenin aklına ben tüküreyim
Seni ikna edememiş bunu ben nerden bileyim
Numaramı verdim eline bulaştırdı yüz gözüne
Kızın babası görünce.
***
Elmanın iki yarısı biri benim olacak
Kaynananın cadısı bak seni bulacak
Gel yavrum naz etme oooff
Beni perişan etme oooff
Halimi gör de anla
Ne sırıtıyorsun al şu numarayı
Öyle bakıp durma
***
Aklına giremeyenin aklına ben tüküreyim
Seni ikna edememiş bunu ben nerden bileyim
Numaramı verdim eline bulaştırdı yüz gözüne
Kızın babası görünce.
***
Elmanın iki yarısı biri benim olacak
Kaynananın cadısı bak seni bulacak
Gel yavrum naz etme oooff
Beni perişan etme oooff
Halimi gör de anla
Ne sırıtıyorsun al şu numarayı
Öyle bakıp durma
***
Aklına giremeyenin aklına ben tüküreyim
Seni ikna edememiş bunu ben nerden bileyim
Numaramı verdim eline bulaştırdı yüz gözüne
Kızın babası görünce.
-
Yıktın bütün sen bağları
Kopardın tüm tüm dalları
Sevmek sana ağır mı geldi
Söyle gönül susma söyle
***
Hani biz hiç kopmazdık
Hiçbir zaman ayrılmazdık
Ayrılık sana kolay mı geldi
Söyle gönül susma söyle
***
Bi daha mı bi acı daha mı olmasın
Beni böyle boynu bükük koymasın
Elim bağlı kalp yaralı acılarla hep yıprandı
Neyim var neyim yok hepsi sende kaldı
***
Sendemi sende mi gidiyorsun sende mi
Ben sana doyamadım çıldırmamak elde mi
Bu kalbim yanıyor ağlıyor acıyor
Eğer beni götürmezsen bırak ateşe koy beni
***
Beter oldu beni buldu bu sensiz halim
Kimse bilmez acısı bende diner mi
Çilem oldun keder oldun geri dön yarim
Yaram dinmez şifa sende diner mi
Yandı yandı gönül yandı ooff