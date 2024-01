O sarılmalar beni benden alır alır yar O koklaşmalar beni benden çalar çalar yar İlk göz ağrımsın her şeyimsin sen Senden biran ayrı kalsam şunu bil ölürüm ben *** Kurbanın olam kurbanın olam Senden başka her şey haram Geçmez vakit durur zaman Senle gülüp senle yaram *** Aman aman aman aman Dardayım acılar yaram Sensiz nasıl mutlu olam Söyle nasıl mutlu olam *** Bu aralar yine canım dardayım Hem vuruldum hem bağlandım sende ben kaldım Bir kez daha ben anladım bende sen kaldın Ne yapsalar ne etseler ayıramazlar *** Senin yerin her zaman benim yanım olmadı mı Bu ömrüm sana kurban hep senle kalmadı mı Sen istedin de yar canım yanmadı mı Sen yakansın ben yanan Dile benden ne dilersen az bile sana Göz önünde can versem vız gelir bana Sevdim seni sende anla Sen yakansın ben yanan *** Hayatta bin kez yıkıldım ve bin kez vuruldum Ama hiç bir zaman pes etmedim Bir ekmeğe muhtaç olduğum günlerim oldu Lakin kimsenin namusuna, ekmeğine, şerefine Göz koyup çalıp gitmedim Şerefimle yaşadım Alnımdan dökülen tüm terlerin hesabını çoktan ödedim Helal kazanıp helal yedim Haram çizgisini aşıp geçmedim Bir yoksulun üstüne basıp yükseklerde gezmedim Şimdi gelmişim aşkın aşılmaz duvarına Vazgeçemem senden bıçak vursalar da boynuma

Yok denemem denedim de ne oldu Çark tersine döndü bak oh oldu Sen şansını şansını zorlama Her şey bitti sen yoluna ben yoluma *** Of aman aman aman aman Halin yaman yaman yaman *** Dura dura durdun belanı buldun Sen ne umdun ne tuzaklar kurdun Mayasını buldun tutturamadın Ben oh çektim sense kudurdun Üstüme üstüme gelip durdun Yalanlarına alt yapı kurdun Demek cicim sende yönetmen oldun Yutturamadın ben seni okuttum *** Yıkılıyo burası ey baş belası Geldi hesap zamanı çektim yakamı Kelek yapılır mı bize hiç Yürek takılır mı size hiç Anlımda enayi yazmıyor ki Beni görünce kızı heyecan basmıyor ki Tipim müsait olamaz ama onurum Onla oynayan her kızı inan vururum

sana sana ben kandım inan her yerine bağlandım aman çoktur günahım sen bana neler yaptın *** bile bile sen kandın bana tav oldun o cilveli anıma yoktur günahim abartmadan yürü git yoluna *** lak lak ederim kızla konuşurum iki laf söylerim onla buluşurum birden bir fıstık çıktı karşıma sanki taş düştü sandım benim başıma *** ne yaptım ne ettim kız benle konuşmadı *** dediki: güzelim senle yıldızım barışmadı *** hemen yukarı koştum tipime baktım karizmamda sorun varmış bunuda çaktım alacağım bu kızı ben kafaya taktım onun için hemen kendime yeni bir imaj yaptım *** ayy bu tip ne? - Yoksa beyenmiyorsun? off aman çok sıkıyorsun - off bu tavır ne? hala ötüyorsun - böle söyleme yavrum beni bitiriyorsun *** şap öpeyim mi? içimede çekeyim mi? bal akıyor her yerinden of of diyeyeyim mi *** yaranamadım yavrum yaranamadım ne yaptıysa bana dayanamadım kaldırdım göbeği bak hoppa döktürürsem öğle bana bakma *** yapamam yapamam yapamam ne gece ne gündüz yatamam yavrum bende senin gibi olamam lan kıvırıyon muuuuuu *** bu kadar güzel kız bir arada bulunamaz atmosfer o biçim bu kadar olamaz babam bile gelse beni durduramaz harbi kıvırıyon lannnnnnnn *** şılik şılak olayın farkına vardım kılik kılak anladım ama geç kaldım tik tak onu hafızama aldım bir bak olduğum yerde dona kaldım *** hiphop değil rank rankyon çaldı tip top oynayanlar ortayı esir aldı hop hop döktüren biri vardı stop stop *** kaş göz çakarım anlamaz beni lak lak ederim dinlemez beni uğrunda oldum hem manyak hem deli off of offff hoppa *** off off yaparım tınlamaz beni hhııımmmm yaparım anlamaz beni hırrrr diye yerim kız ben seni off of offff hoppa