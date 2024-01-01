-
Şimdi sen gidiyorsun anılar benim olsun
Zamansız ve aşksız yaşayamam biliyorsun
Çok şey var anlatacak hesabını kim soracak
Acı dolu kurşunlar yaramı saramazlar
***
Hani nerde yanıma yaklaşman
Usulca sokulman sensiz olmaz demen
Hani nerde yalnızlık zor aman
Sensizlik bir yalan bu sözleri diyen nerde
Hani nerde boynuma atılman
Sarılıp koklaman özledim hasretini inan
***
Hani nerde yanıma yaklaşman
Usulca sokulman sensiz olmaz demen
Hani nerde yalnızlık zor aman
Sensizlik bir yalan bu sözleri diyen nerde
Hani nerde boynuma atılman
Sarılıp koklaman özledim hasretini inan
***
Gönlüm dayanmaz katlanmaz unutmaz seni canım bir seni
Ömrüm alışmaz yapamaz arzular hep seni yalnız seni
***
Hani nerde yanıma yaklaşman
Usulca sokulman sensiz olmaz demen
Hani nerde yalnızlık zor aman
Sensizlik bir yalan bu sözleri diyen nerde
Hani nerde boynuma atılman
Sarılıp koklaman özledim hasretini inan
-
Ah duy,Bir gör,Öyle,Cicim beni
Zaman Gecti,Cok sey,Bak degisti
***
Ah duy,Bir gör,Öyle,Cicim beni
Zaman Gecti,Cok sey,Bak degisti
***
Eskisi gibi degilim..Ralalalalam..
İstesende olamam zaten
***
Eskisi gibi degilim..Ralalalalam..
İstesende olamam zaten
***
E Alem hep Hemilaleme
İbret olsun Elaleme ..Öp..Öp..Öp
Bekletme bir sağdan, birde soldan,
Öp beni Bal dudağından
***
E Alem hep Hemilaleme
İbret olsun Elaleme ..Öp..Öp..Öp
Bekletme bir sağdan, birde soldan,
Öp beni Bal dudağından
-
Nereye gülüm söyle nereye
Canım istesen hazırdım ben vermeye
Sana Gözbebek gibi ben bakardım
Unutuldum cok yalnızım
***
Haram bana senle olmak
Öyle zor ki yalnız kalmak
Biliyorsun öyle halim
Yalvarırım son kez dön bak
***
Yar Yar Yar Yar vurma beni derinden
Zor zor zor zor vazgeçip kopmam senden
Bir son haber ver gittiğin o yerlerden
Yanar Yanar tutuşurum habersiz kalsam senden
***
Yar Yar Yar Yar vurma beni deririnden
Zor zor zor zor vazgeçip kopmam senden
Bir son haber ver gittiğin o yerlerden
Yanar Yanar tutuşurum habersiz kalsam senden
***
Ayrılığın bedelini çekerek binlerce kez ödedim
Bu şehirleri bu sokakları
Adım adım milim milim boynu bükük gezdim
Şuan ne haldeyim ne derteyim nerden bileceksin be gülüm
Onun icin en son dilegim seni son kez
Ölmeden göreyim
***
Yar Yar Yar Yar vurma beni derinden
Zor zor zor zor vazgeçip kopmam senden
Bir son haber ver gittiğin o yerlerden
Yanar Yanar tutuşurum habersiz kalsam senden
-
Başkası hiç olmaz
Gönlümü okşamaz
Senin ki bir başka
Belimi doğrultmaz
***
Çıtı pıtı etme gir kanıma
Senin tadın ah bambaşka
Pısı pısı geldim ben yanına
Yapış dudağıma abartma
***
Nereye kadar nereye kadar
Her şeyin ah sınırı var
Böyle olmaz canım yanar
Uzak durma içim kıpırdar
***
Şıkır şıkır oyna doyamadım
Kıpır kıpır salla sayamadım
Senden inan cayamadım
Sana yaranamadım
-
Sustun sustun yemin ettin
Bir mutluluk için
öyle gittin hem kendini
Hemde beni deli ettin
Yazık olsun sana yazık
Yazıklar olsun
***
Her şey bitti
***
Sustun sustun yemin ettin
Bir mutluluk için
Öyle gittin hem kendini
Hemde beni deli ettin
Yazık olsun sana yazık
Yazıklar olsun
***
Her şey bitti
***
Yemin ettin sen yemin
Hiç ayrılmam yar derdin
Nasıl sana güvendim
Öyle bırakıp yar gittin
***
Vur beni yak beni yarim amma kalasın
Hançere vurma yarim sen canımdasın
Unutmak unutulmak mı? hangisi kalsın
İkisi de ölümmüş bilmiyorum biliyor musun?
***
mezar tasımın üstüne adımı kazmasınlar
neden öldü diye sebebini yazmasınlar
eğer soran olursa bir sevdigim var
benden ona şunu iletin oda 4 kelimeyi geçmez
***
Ben seni sevdim de öldüm
Ben seni sevdim de öldüm
-
Sen beni görme halimi bilme
Yan yana gelde dedigimi dinle
***
Sen beni görme halimi bilme
Yan yana gelde dedigimi dinle
***
Bu nazlar bu cilve bakisin varya
Eritir bitirir adami yar yar
***
Bu nazlar bu cilve bakisin varya
Eritir bitirir adami yar yar
***
Göbeginde küpe varmis
Findik burnunada takmis
Adami oynatirmis küpeli kiz bu
***
Göbeginde küpe varmis
Findik burnunada takmis
Adami oynatirmis küpeli kiz bu
***
Sen beni görme halimi bilme
Yan yana gelde dedigimi dinle
***
Sen beni görme halimi bilme
Yan yana gelde dedigimi dinle
***
Bu nazlar bu cilve bakisin varya
Eritir bitirir adami yar yar
***
Bu nazlar bu cilve bakisin varya
Eritir bitirir adami yar yar
***
Göbeginde küpe varmis
Findik burnunada takmis
Adami oynatirmis küpeli kiz bu
***
Göbeginde küpe varmis
Findik burnunada takmis
Adami oynatirmis küpeli kiz bu
***
(Bu nazlar bu cilve bakisin varya
Bu nazlar bu cilve bakisin varya
Eritir bitirir
Eritir bitirir
Eritir bitirir)
Adamı yar yar
-
Dedikodu bunlar sakın inanma
Boş yere benim kabusum olma
Rüyalarıma girip kandırma
Ben senin olsam de kanma
***
Dedikodu bunlar sakın inanma
Boş yere benim kabusum olma
Rüyalarıma girip kandırma
Ben senin olsam de kanma
***
Neye yarar
Neye yarar yılların
Ömür biter yolların
Gelir geçer ayların yar yar yar
***
Gel dedalım
Ol helalim
Sen benimsin
Yanmalıyım
-
Ne acı ister canım
Ne tatlı ister ah canım
Ama ben biraz abarttım
Sonunda bak kendim yandım
***
Olmadı denedim bin kere kandım
Olmadı kaç kere yarı yolda kaldım
***
Olmadı sonunda kendimden çaldım
Olmadı ah olmadı auf auf
***
Senin gözün havalarda,havada aman aman
Düşündükçe çıldırıyor deli oluyor insan
Oyalanma buralarda,burada aman aman
Küçüldükçe küçüldüm geçme sakın kapımdan
***
Senin gözün havalarda,havada aman aman
Düşündükçe çıldırıyor deli oluyor insan
Oyalanma buralarda,burada aman aman
Küçüldükçe küçüldüm geçme sakın kapımdan
-
Benden ne kadar uzak uzak uzak olsanda
Hala içimdesin hala sakın unutma
Sana ne kadar dargın kızgın kırgın olsamda
Silemiyorum çok seviyorum ne olur anla
***
Aşk bu atamazsın bir anda unutulmaz
Çok pişman olacaksın hatıralar susdurulmaz
Sevdiğim gibi kimseler sevmez
Sana verdiğim değeri başkası vermez
***
Bebeğim bebeğim
Ne olur gitme
Sana ben doyamadım
Ölsem de bile
Aldığım nefesim
Her şeyim sensin
Sana ben kıyamam
Can tanemsin
-
Benim sandım
Hafife ben ben aldım
Hep aldandım
Bir gün gelir o sandım
***
Elin oğlu elini çabuk tuttu
Benden bak uyanık çıktı
Elin oğlu elini çabuk tuttu
Benden bak uyanık çıktı
***
Yaktın beni yıktın beni
Sana aşık sana çatlak
Yaklaşıp da öptün beni
Öptün beni ıslak ıslak
***
Yaktın beni yıktın beni
Sana aşık sana çatlak
Yaklaşıp da öptün beni
Öptün beni ıslak ıslak
-
Sen değil misin dağları deviren
Sen değil misin bos sözler veren
Ben değil miyim senin için yan gezen
Yeter artık çektiğim senden
***
Yok olur yok olur gözümden kaybolur
Zor olur zor olur hep bahane bulur
Yok olur yok olur gözümden kaybolur
Zor olur zor olur hep bahane bulur yar
***
Ah uff ,, gel Yanıma dola kolun boynuma
Ah uff ,, sarıl bana cilve yapıp kaçma
Ah uff ,, ne olur daha ne olur bir daha
Yanıyorum balım bıldırcınım sana
***
Ah uff ,, gel Yanıma dola kolun boynuma
Ah uff ,, sarıl bana cilve yapıp kaçma
Ah uff ,, ne olur daha ne olur bir daha
Yanıyorum balım bıldırcınım sana
***
Sen değil misin dağları deviren
Sen değil misin bos sözler veren
Ben değil miyim senin için yan gezen
Yeter artık çektiğim senden
***
Yok olur yok olur gözümden kaybolur
Zor olur zor olur hep bahane bulur
Yok olur yok olur gözümden kaybolur
Zor olur zor olur hep bahane bulur yar
***
Ah uff ,, gel Yanıma dola kolun boynuma
Ah uff ,, saril bana cilve yapıp kaçma
Ah uff ,, ne olur daha ne olur bir daha
Yanıyorum balım bıldırcınım sana
-
Neyini affettireceksin neyini değiştireceksin
o gittin günü unuttum sanma
bir yıl geldi geçti
bin yıl daha geçse hesabım var sakin unutma
***
Senide benim gibi seven olur mu simdi
haykırsan ne olur Unutuldun
Bir yaz yağmuru gibi yasla gittin gözlerimden
yalvarsan ne olur Unutuldun
-
Kaşımı çekecem jölemi sürecem
Kıpır kıpır gezecem patlasan bana ne
Ah demem kıskansan vah demem
Yalvarıp yakarsanda kapımda kal demem
***
Dola beni yine eline hiç bıkma sakın af etme
Uzat dilini çekinme yandım bittim aman aman
Sana bana kalmaz bu dünya kendin çal kendin oyna
Zaman değişmez inan ya böyle gelmiş gider aman
***
Ver ver gümlesin
Gümbür gümbür ses gelsin
Ver ver bitmesin
Salla salla göbeği yan gelsin
***
Ver ver kimdensin
Utanma çekinme vur gelsin
Ver ver bendensin
Umrumda değil ki oda bilsin
-
Masallarda arama beni
Ben aşkın esiriyim
Rüyalarda olan sevgi
Bir çölde ki serap gibi
***
Masallarda arama beni
Ben aşkın esiriyim
Rüyalarda olan sevgi
Bir çölde ki serap gibi
***
Ben aşkı gönlümde hep yolda bildim
Gel dedim güvendim kendimi verdim
Masalmış hayaller hayaller masalmış
Gel gör beni aşk neyledi
***
Ben aşkı gönlümde hep yolda bildim
Gel dedim güvendim kendimi verdim
Masalmış hayaller hayaller masalmış
Gel gör beni aşk neyledi
-
Yaralı değilmisin acıyı bilirmisin
Ya sevmek ne demek nerde
***
Nerden bileceksin nerden göreceksin
Sen hiç sevmemişsin of
***
Yalnızlığı sevmem ki
Gururumu ah yenemem
Bir saat bir dakika
Bir saniye duramam
***
Senin yaptığın yeter
Yeter göz yumamam
Buraya kadarmış aşkımız demek
Gidiyorum hoşçakal
-
Sözün var sözümden
Kararlımısın sen
Bu gidişin sonu yok
Çabuk tut elimden
***
Ya bana gel ya ona git git git
Seç ikimizden birini git git git
Çabuk tut ellerimi kararını ver
Boş kalır yoksa o güzelim eller
-