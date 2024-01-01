Olaydım Güçlü göründüğüme bakma içim inan kan ağlıyor Öyle durduğuma bakma gönlüm yarimi arıyor Aman derdo yaman derdo nerde kaldın vakit doldu *** Sıra sıra dizilmişler Dizlerini hep dövmüşler Bende geldim en sonunda Tüm sevdiklerim ölmüşler Aman derdo yaman derdo nerde kaldın vakit doldu *** Olaydım ya olaydım ya bende orda olaydım ya Yaralarıma merhem olup şu acımı saraydım ya *** Darbe darbe hiç bitmiyor hayat akıp hep gidiyor Geriye bakıp düşündükçe gözde yaşlar hiç dinmiyor Aman derdo yaman derdo nerde kaldın vakit doldu *** Anam derdi yavrum gitme Babam derdi evlat etme Bizi senden mahrum etme Keşke onları duyaydım ya Aman derdo yaman derdo nerde kaldın vakit doldu *** Olaydım ya olaydım ya bende orda olaydım ya Yaralarıma merhem olup şu acımı saraydım ya *** Göbeğinde küpe varmış Fındık burnuna da takmış Adamı oynatırmış küpeli kız bu

Cayır Cayır Bilmeyen bir bilene sorar! Görmeyen bir görene sorar! Bilmeyen bilenle bir olur mu? Görmeyen görenle bir olur mu? *** Desene yandın,desene yandın! Benden başka biri var sandın! Bu sene yandın, bu sene yandın! Benden başka biri var sandın! *** Tatlı mı? Dilli mi? Yabancı mı? Yerli mi? Cayır cayır cayır cayır Yanacaksın, Onda olan bende var gel gör bak Daha ne var? *** Bilmeyen bir bilene sorar! Görmeyen bir görene sorar! Bilmeyen bilenle bir olur mu? Görmeyen görenle bir olur mu? *** Oturmasını, kalkmasını bilmeyen biri yaramaz Uslu durmaz fıttırır buda seni saramaz! Şımarık şımarık hareket yapar, buda seni açamaz! Yabancı yabancı insanlardan inan adam olamaz! Ağzında sakız gibi çiğner seni, bilemezsin Parmağında dolar dolar bunu da sen hiç göremezsin! Elinle kuş tutsan yine gözüne giremezsin O zaman ne duruyorsun? Salla salla salla gitsin

Seni Satamam Elim titredi sen giderken bunu görmedin Kalbim ağlardı her zaman sana bunu bilmedin Senden başka bir yari inan ben sevmedim Ödedim acısını bedelin yarim yemin ederim *** Eğer benden vazgeçersen Beni bırakıp sen gidersen Buna da kader dersen Lanet ederim Ayışığım gündüzüm sendin Baktığım her yer senin eserin Senden nasıl vazgeçerim Canım sevgilim *** Oooo ooo ooofffff Sende sevaplarım var Bende günahların var Herşeye rağmen yar Seni atamam *** Oooo ooo ooofffff Sen anlamazsan kim anlar Seveni çeken anlar Bende çok çektim yar Seni satamam

Dardayım O sarılmalar beni benden alır alır yar O koklaşmalar beni benden çalar çalar yar İlk göz ağrımsın her şeyimsin sen Senden biran ayrı kalsam şunu bil ölürüm ben *** Kurbanın olam kurbanın olam Senden başka her şey haram Geçmez vakit durur zaman Senle gülüp senle yaram *** Aman aman aman aman Dardayım acılar yaram Sensiz nasıl mutlu olam Söyle nasıl mutlu olam *** Bu aralar yine canım dardayım Hem vuruldum hem bağlandım sende ben kaldım Bir kez daha ben anladım bende sen kaldın Ne yapsalar ne etseler ayıramazlar *** Senin yerin her zaman benim yanım olmadı mı Bu ömrüm sana kurban hep senle kalmadı mı Sen istedin de yar canım yanmadı mı Sen yakansın ben yanan Dile benden ne dilersen az bile sana Göz önünde can versem vız gelir bana Sevdim seni sende anla Sen yakansın ben yanan *** Hayatta bin kez yıkıldım ve bin kez vuruldum Ama hiç bir zaman pes etmedim Bir ekmeğe muhtaç olduğum günlerim oldu Lakin kimsenin namusuna, ekmeğine, şerefine Göz koyup çalıp gitmedim Şerefimle yaşadım Alnımdan dökülen tüm terlerin hesabını çoktan ödedim Helal kazanıp helal yedim Haram çizgisini aşıp geçmedim Bir yoksulun üstüne basıp yükseklerde gezmedim Şimdi gelmişim aşkın aşılmaz duvarına Vazgeçemem senden bıçak vursalar da boynuma

Canımı Veririm Beni böyle bir başına yalnızca bırakma Sensiz hiç olmuyor, olmayacak, anla *** Kapında köleyim, uğrunda öleyim İste bu canımı, sana ben vereyim *** Yapamam, katlanamam Acına dayanamam Sensiz hiç olmuyor Yaşarım, anlatamam *** Yapamam, katlanamam Acına dayanamam Sensiz hiç olmuyor Yaşarım, anlatamam *** Canına canımı ben veririm Bunu sen bil, yar Uğrunda ölürüm, delilik ederim Sözümden dönmem, yar *** Silahı çekerim, vururum, giderim Başkasına seni vermem, yar Sen benimsin, bunu bil Dünya ne yazar? *** Canına canımı ben veririm Bunu sen bil, yar Uğrunda ölürüm, delilik ederim Sözümden dönmem, yar *** Silahı çekerim, vururum, giderim Başkasına seni vermem, yar Sen benimsin, bunu bil Dünya ne yazar? *** Beni böyle bir başına yalnız yar bırakma Sensiz hiç olmuyor, olmayacak, anla Darbeler yesem de, değil yar umrumda Bırakmam *** Kapında köleyim, uğrunda öleyim İste bu canımı, sana ben vereyim Senle ben mutluyum, sensizliği neyleyim? Bırakmam *** Canına canımı ben veririm Bunu sen bil, yar Uğrunda ölürüm, delilik ederim Sözümden dönmem, yar *** Silahı çekerim, vururum, giderim Başkasına seni vermem, yar Sen benimsin, bunu bil Dünya ne yazar? *** Susan dilimin sözü Yanan kalbimin sesisin Soluksuz bedenimin nefesi Görmeyen gözümün rengisin *** Olur da bir gün ölürsem, şunu bil Tabutun içinde ben, bedenimin üstünde kefen Benim içimde de sen olacaksın, bi'tanem Sen, sen *** Canına canımı ben veririm Bunu sen bil, yar Uğrunda ölürüm, delilik ederim Sözümden dönmem, yar *** Silahı çekerim, vururum, giderim Başkasına seni vermem, yar Sen benimsin, bunu bil Dünya ne yazar? *** Canına canımı ben veririm Bunu sen bil, yar Uğrunda ölürüm, delilik ederim Sözümden dönmem, yar *** Silahı çekerim, vururum, giderim Başkasına seni vermem, yar Sen benimsin, bunu bil Dünya ne yazar?

Bittin Sen (Dönemem) Hani üzmeyecektin aşkımız da çekmeyecekti Ama birikip terk ettin beni de benden ettin Hani gitmeyecektin aşkımız da bitmeyecekti Ama bırakıp gittin beni de benden ettin *** Hatayı yapan sen değil mi aşkı satan sen değil mi Darbeyi vurup öyle gittin Umurumda miyim ki sanki *** Affetmek mi, hayır Bir daha geriye dönmeye yine yıkılmak mı, hayır Kendini bana övme gittiğin günü unuttun mu Bunu sen de unuttun mu Yok yok unutmadım unutmam unutmam da İnan hiç yüzün gülmesin hiçbir zaman mutlu olmayasın Hep çile çekip benim kadar benim kadar ağlayasın Gecelerin kâbus olsun rüyaların uykuların tadını bozsun Sen de beter olasın sen de benim kadar, benim kadar yanasın! *** Ben dönmem sözümden dönmem dönemem Hiçbir zaman affetmem seni edemem Hayatimi yıkın gittin Beni de benden ettin Canin çıksın sen hiç hiç gülmeyesin *** Seni sevemem artık elin oldum Sana bakamam artık delin oldum Çıldırttın can evimden beni vurdun Yabancı oldun Bunu basardın ya helal olsun Bu kâbustur ya benim olsun Tüm acılarım da senin olsun Yazıklar olsun *** Yıkılmak ne olduğunu bilmezsin Elinde olan hiçbir şeye değer vermezsin Seni sevdiğim gibi beni sevmezsin En acı günümde yanıma gelmezsin Seni kalbimden sildim Hayatımdan çıkıp gittin Bittin sen bittin!

Dura Dura Yok denemem denedim de ne oldu Çark tersine döndü bak oh oldu Sen şansını şansını zorlama Her şey bitti sen yoluna ben yoluma *** Of aman aman aman aman Halin yaman yaman yaman *** Dura dura durdun belanı buldun Sen ne umdun ne tuzaklar kurdun Mayasını buldun tutturamadın Ben oh çektim sense kudurdun Üstüme üstüme gelip durdun Yalanlarına alt yapı kurdun Demek cicim sende yönetmen oldun Yutturamadın ben seni okuttum *** Yıkılıyo burası ey baş belası Geldi hesap zamanı çektim yakamı Kelek yapılır mı bize hiç Yürek takılır mı size hiç Anlımda enayi yazmıyor ki Beni görünce kızı heyecan basmıyor ki Tipim müsait olamaz ama onurum Onla oynayan her kızı inan vururum

Yaranamadım sana sana ben kandım inan her yerine bağlandım aman çoktur günahım sen bana neler yaptın *** bile bile sen kandın bana tav oldun o cilveli anıma yoktur günahim abartmadan yürü git yoluna *** lak lak ederim kızla konuşurum iki laf söylerim onla buluşurum birden bir fıstık çıktı karşıma sanki taş düştü sandım benim başıma *** ne yaptım ne ettim kız benle konuşmadı *** dediki: güzelim senle yıldızım barışmadı *** hemen yukarı koştum tipime baktım karizmamda sorun varmış bunuda çaktım alacağım bu kızı ben kafaya taktım onun için hemen kendime yeni bir imaj yaptım *** ayy bu tip ne? - Yoksa beyenmiyorsun? off aman çok sıkıyorsun - off bu tavır ne? hala ötüyorsun - böle söyleme yavrum beni bitiriyorsun *** şap öpeyim mi? içimede çekeyim mi? bal akıyor her yerinden of of diyeyeyim mi *** yaranamadım yavrum yaranamadım ne yaptıysa bana dayanamadım kaldırdım göbeği bak hoppa döktürürsem öğle bana bakma *** yapamam yapamam yapamam ne gece ne gündüz yatamam yavrum bende senin gibi olamam lan kıvırıyon muuuuuu *** bu kadar güzel kız bir arada bulunamaz atmosfer o biçim bu kadar olamaz babam bile gelse beni durduramaz harbi kıvırıyon lannnnnnnn *** şılik şılak olayın farkına vardım kılik kılak anladım ama geç kaldım tik tak onu hafızama aldım bir bak olduğum yerde dona kaldım *** hiphop değil rank rankyon çaldı tip top oynayanlar ortayı esir aldı hop hop döktüren biri vardı stop stop *** kaş göz çakarım anlamaz beni lak lak ederim dinlemez beni uğrunda oldum hem manyak hem deli off of offff hoppa *** off off yaparım tınlamaz beni hhııımmmm yaparım anlamaz beni hırrrr diye yerim kız ben seni off of offff hoppa

Acıların Tadındayım Ben bir yaprak dalıyım suyum sensin yarim damlada bana canlanayım yoksa kötü olur halim *** haykırsam da yine olmaz haykırmasam da gönül durmaz vakit geçmez sensiz olmaz ihtiyacım var sana *** senden başka gülü tatmam tutsam ellerini hiç bırakmam ecel gelse yine kaçmam ihtiyacım var sana *** yine al beni savur duvardan duvarlara vur hasretim sana deli gibi bu kalp tanımıyor ne gurur nede onur *** hadi al beni ne olur yokluğun yerden yere vurur bedenim sana erir gibi bu kalp tanımıyor ne gurur nede onur *** İmkânsızlar değil mi beni sana ve buraya bağlayan söylemeyi isteyip de söyleyemediğim sözcükler değil mi seni bana vazgeçilmez kılan karanlığın ötesinde kaybolmuş ışık değil misin sen hiç beklemediğim bir an hayal gibi karsıma çıkan değil misin sen sesini duymasam da yüzünü görmesem de sendeyim senin bildiğin yerdeyim kapatsalar bütün ışıkları çekseler yüzüme bütün perdeleri ben buradayım senin için gülüm senin için çile çekmenin acı çekmenin darbe yemenin TADINDAYIM.... *** senden haber almasam sana ulaşamasam yıkılırım ben buna inan sana ihtiyacım var senden başka kimim var sensiz halim yaman *** sen orada ben burda uçurumlar etrafta kuşatsalar da dört bir yandan yine sana gelirim yine seni bilirim senden başkası haram *** yine al beni savur duvardan duvarlara vur hasretim sana deli gibi bu kalp tanımıyor ne gurur nede onur *** hadi al beni ne olur yokluğun yerden yere vurur bedenim sana erir gibi bu kalp tanımıyor ne gurur nede onur...

Dön Yapamam sensiz sevgisiz anla Elimi kolumu ne olur bağlama Zamanlar duracak kıyamet kopacak Sensiz bu şehir benim sonum olacak *** Canımı istesen canımı veririm Bana hep gel desen gözüm kırpmam gelirim Sen benim herşeyim, bebeğim, çiçeğim Sana ben kıyamam yalvarırım dön geri *** Dön geri dön söyle bu can yar senin için verilmez mi Dön geri dön zincir vurup yar senin için ölünmez mi Dön geri dön sevmek için yar kefenler giyilmez mi Dönmezsen eğer acısını çekeriz yar birer birer *** Senden başka yar seversem gözüm kör olsun Sana kötü söz söylersem dilim tutulsun Sana gelen acı bırak hep beni bulsun Sınırsızca sevdim seni sende biliyorsun *** Dön geri dön.... *** Ben hiçbir zaman mutluluğun insanı olmadım Huzuru hep gözyaşlarımın arkasında aradım Darbelerin bitmediği yerde ben vardım Yalnızlığa kovuldum, uçurumlara atıldım Yıllarım mezar oldu, dönersin diye hep kendimi avuttum Özledim seni senle olan herşeyi Yalvarırım ecel gelmeden dön *** Dön geri dön.....

Aklına Tüküreyim Elmanın iki yarısı biri benim olacak Kaynananın cadısı bak seni bulacak Gel yavrum naz etme oooff Beni perişan etme oooff Halimi gör de anla Ne sırıtıyorsun al şu numarayı Öyle bakıp durma *** Aklına giremeyenin aklına ben tüküreyim Seni ikna edememiş bunu ben nerden bileyim Numaramı verdim eline bulaştırdı yüz gözüne Kızın babası görünce. *** Elmanın iki yarısı biri benim olacak Kaynananın cadısı bak seni bulacak Gel yavrum naz etme oooff Beni perişan etme oooff Halimi gör de anla Ne sırıtıyorsun al şu numarayı Öyle bakıp durma *** Aklına giremeyenin aklına ben tüküreyim Seni ikna edememiş bunu ben nerden bileyim Numaramı verdim eline bulaştırdı yüz gözüne Kızın babası görünce. *** Elmanın iki yarısı biri benim olacak Kaynananın cadısı bak seni bulacak Gel yavrum naz etme oooff Beni perişan etme oooff Halimi gör de anla Ne sırıtıyorsun al şu numarayı Öyle bakıp durma *** Aklına giremeyenin aklına ben tüküreyim Seni ikna edememiş bunu ben nerden bileyim Numaramı verdim eline bulaştırdı yüz gözüne Kızın babası görünce. *** Elmanın iki yarısı biri benim olacak Kaynananın cadısı bak seni bulacak Gel yavrum naz etme oooff Beni perişan etme oooff Halimi gör de anla Ne sırıtıyorsun al şu numarayı Öyle bakıp durma *** Aklına giremeyenin aklına ben tüküreyim Seni ikna edememiş bunu ben nerden bileyim Numaramı verdim eline bulaştırdı yüz gözüne Kızın babası görünce.