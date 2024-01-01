Ver Ver Kaşımı çekecem jölemi sürecem Kıpır kıpır gezecem patlasan bana ne Ah demem kıskansan vah demem Yalvarıp yakarsanda kapımda kal demem *** Dola beni yine eline hiç bıkma sakın af etme Uzat dilini çekinme yandım bittim aman aman Sana bana kalmaz bu dünya kendin çal kendin oyna Zaman değişmez inan ya böyle gelmiş gider aman *** Ver ver gümlesin Gümbür gümbür ses gelsin Ver ver bitmesin Salla salla göbeği yan gelsin *** Ver ver kimdensin Utanma çekinme vur gelsin Ver ver bendensin Umrumda değil ki oda bilsin

İbret Olsun Ah duy,Bir gör,Öyle,Cicim beni Zaman Gecti,Cok sey,Bak degisti *** Ah duy,Bir gör,Öyle,Cicim beni Zaman Gecti,Cok sey,Bak degisti *** Eskisi gibi degilim..Ralalalalam.. İstesende olamam zaten *** Eskisi gibi degilim..Ralalalalam.. İstesende olamam zaten *** E Alem hep Hemilaleme İbret olsun Elaleme ..Öp..Öp..Öp Bekletme bir sağdan, birde soldan, Öp beni Bal dudağından *** E Alem hep Hemilaleme İbret olsun Elaleme ..Öp..Öp..Öp Bekletme bir sağdan, birde soldan, Öp beni Bal dudağından

Yar Yar Nereye gülüm söyle nereye Canım istesen hazırdım ben vermeye Sana Gözbebek gibi ben bakardım Unutuldum cok yalnızım *** Haram bana senle olmak Öyle zor ki yalnız kalmak Biliyorsun öyle halim Yalvarırım son kez dön bak *** Yar Yar Yar Yar vurma beni derinden Zor zor zor zor vazgeçip kopmam senden Bir son haber ver gittiğin o yerlerden Yanar Yanar tutuşurum habersiz kalsam senden *** Yar Yar Yar Yar vurma beni deririnden Zor zor zor zor vazgeçip kopmam senden Bir son haber ver gittiğin o yerlerden Yanar Yanar tutuşurum habersiz kalsam senden *** Ayrılığın bedelini çekerek binlerce kez ödedim Bu şehirleri bu sokakları Adım adım milim milim boynu bükük gezdim Şuan ne haldeyim ne derteyim nerden bileceksin be gülüm Onun icin en son dilegim seni son kez Ölmeden göreyim *** Yar Yar Yar Yar vurma beni derinden Zor zor zor zor vazgeçip kopmam senden Bir son haber ver gittiğin o yerlerden Yanar Yanar tutuşurum habersiz kalsam senden

Pisi Pisi Başkası hiç olmaz Gönlümü okşamaz Senin ki bir başka Belimi doğrultmaz *** Çıtı pıtı etme gir kanıma Senin tadın ah bambaşka Pısı pısı geldim ben yanına Yapış dudağıma abartma *** Nereye kadar nereye kadar Her şeyin ah sınırı var Böyle olmaz canım yanar Uzak durma içim kıpırdar *** Şıkır şıkır oyna doyamadım Kıpır kıpır salla sayamadım Senden inan cayamadım Sana yaranamadım

Yemin Ettin Sustun sustun yemin ettin Bir mutluluk için öyle gittin hem kendini Hemde beni deli ettin Yazık olsun sana yazık Yazıklar olsun *** Her şey bitti *** Sustun sustun yemin ettin Bir mutluluk için Öyle gittin hem kendini Hemde beni deli ettin Yazık olsun sana yazık Yazıklar olsun *** Her şey bitti *** Yemin ettin sen yemin Hiç ayrılmam yar derdin Nasıl sana güvendim Öyle bırakıp yar gittin *** Vur beni yak beni yarim amma kalasın Hançere vurma yarim sen canımdasın Unutmak unutulmak mı? hangisi kalsın İkisi de ölümmüş bilmiyorum biliyor musun? *** mezar tasımın üstüne adımı kazmasınlar neden öldü diye sebebini yazmasınlar eğer soran olursa bir sevdigim var benden ona şunu iletin oda 4 kelimeyi geçmez *** Ben seni sevdim de öldüm Ben seni sevdim de öldüm

Küpeli Kız Sen beni görme halimi bilme Yan yana gelde dedigimi dinle *** Sen beni görme halimi bilme Yan yana gelde dedigimi dinle *** Bu nazlar bu cilve bakisin varya Eritir bitirir adami yar yar *** Bu nazlar bu cilve bakisin varya Eritir bitirir adami yar yar *** Göbeginde küpe varmis Findik burnunada takmis Adami oynatirmis küpeli kiz bu *** Göbeginde küpe varmis Findik burnunada takmis Adami oynatirmis küpeli kiz bu *** Sen beni görme halimi bilme Yan yana gelde dedigimi dinle *** Sen beni görme halimi bilme Yan yana gelde dedigimi dinle *** Bu nazlar bu cilve bakisin varya Eritir bitirir adami yar yar *** Bu nazlar bu cilve bakisin varya Eritir bitirir adami yar yar *** Göbeginde küpe varmis Findik burnunada takmis Adami oynatirmis küpeli kiz bu *** Göbeginde küpe varmis Findik burnunada takmis Adami oynatirmis küpeli kiz bu *** (Bu nazlar bu cilve bakisin varya Bu nazlar bu cilve bakisin varya Eritir bitirir Eritir bitirir Eritir bitirir) Adamı yar yar

Hani Nerde Şimdi sen gidiyorsun anılar benim olsun Zamansız ve aşksız yaşayamam biliyorsun Çok şey var anlatacak hesabını kim soracak Acı dolu kurşunlar yaramı saramazlar *** Hani nerde yanıma yaklaşman Usulca sokulman sensiz olmaz demen Hani nerde yalnızlık zor aman Sensizlik bir yalan bu sözleri diyen nerde Hani nerde boynuma atılman Sarılıp koklaman özledim hasretini inan *** Hani nerde yanıma yaklaşman Usulca sokulman sensiz olmaz demen Hani nerde yalnızlık zor aman Sensizlik bir yalan bu sözleri diyen nerde Hani nerde boynuma atılman Sarılıp koklaman özledim hasretini inan *** Gönlüm dayanmaz katlanmaz unutmaz seni canım bir seni Ömrüm alışmaz yapamaz arzular hep seni yalnız seni *** Hani nerde yanıma yaklaşman Usulca sokulman sensiz olmaz demen Hani nerde yalnızlık zor aman Sensizlik bir yalan bu sözleri diyen nerde Hani nerde boynuma atılman Sarılıp koklaman özledim hasretini inan

Delalım Dedikodu bunlar sakın inanma Boş yere benim kabusum olma Rüyalarıma girip kandırma Ben senin olsam de kanma *** Dedikodu bunlar sakın inanma Boş yere benim kabusum olma Rüyalarıma girip kandırma Ben senin olsam de kanma *** Neye yarar Neye yarar yılların Ömür biter yolların Gelir geçer ayların yar yar yar *** Gel dedalım Ol helalim Sen benimsin Yanmalıyım

Aman Aman Ne acı ister canım Ne tatlı ister ah canım Ama ben biraz abarttım Sonunda bak kendim yandım *** Olmadı denedim bin kere kandım Olmadı kaç kere yarı yolda kaldım *** Olmadı sonunda kendimden çaldım Olmadı ah olmadı auf auf *** Senin gözün havalarda,havada aman aman Düşündükçe çıldırıyor deli oluyor insan Oyalanma buralarda,burada aman aman Küçüldükçe küçüldüm geçme sakın kapımdan *** Senin gözün havalarda,havada aman aman Düşündükçe çıldırıyor deli oluyor insan Oyalanma buralarda,burada aman aman Küçüldükçe küçüldüm geçme sakın kapımdan

Bebeğim Benden ne kadar uzak uzak uzak olsanda Hala içimdesin hala sakın unutma Sana ne kadar dargın kızgın kırgın olsamda Silemiyorum çok seviyorum ne olur anla *** Aşk bu atamazsın bir anda unutulmaz Çok pişman olacaksın hatıralar susdurulmaz Sevdiğim gibi kimseler sevmez Sana verdiğim değeri başkası vermez *** Bebeğim bebeğim Ne olur gitme Sana ben doyamadım Ölsem de bile Aldığım nefesim Her şeyim sensin Sana ben kıyamam Can tanemsin

Islak Islak Benim sandım Hafife ben ben aldım Hep aldandım Bir gün gelir o sandım *** Elin oğlu elini çabuk tuttu Benden bak uyanık çıktı Elin oğlu elini çabuk tuttu Benden bak uyanık çıktı *** Yaktın beni yıktın beni Sana aşık sana çatlak Yaklaşıp da öptün beni Öptün beni ıslak ıslak *** Yaktın beni yıktın beni Sana aşık sana çatlak Yaklaşıp da öptün beni Öptün beni ıslak ıslak

Bıldırcınım Sen değil misin dağları deviren Sen değil misin bos sözler veren Ben değil miyim senin için yan gezen Yeter artık çektiğim senden *** Yok olur yok olur gözümden kaybolur Zor olur zor olur hep bahane bulur Yok olur yok olur gözümden kaybolur Zor olur zor olur hep bahane bulur yar *** Ah uff ,, gel Yanıma dola kolun boynuma Ah uff ,, sarıl bana cilve yapıp kaçma Ah uff ,, ne olur daha ne olur bir daha Yanıyorum balım bıldırcınım sana *** Ah uff ,, gel Yanıma dola kolun boynuma Ah uff ,, sarıl bana cilve yapıp kaçma Ah uff ,, ne olur daha ne olur bir daha Yanıyorum balım bıldırcınım sana *** Sen değil misin dağları deviren Sen değil misin bos sözler veren Ben değil miyim senin için yan gezen Yeter artık çektiğim senden *** Yok olur yok olur gözümden kaybolur Zor olur zor olur hep bahane bulur Yok olur yok olur gözümden kaybolur Zor olur zor olur hep bahane bulur yar *** Ah uff ,, gel Yanıma dola kolun boynuma Ah uff ,, saril bana cilve yapıp kaçma Ah uff ,, ne olur daha ne olur bir daha Yanıyorum balım bıldırcınım sana

Unutuldun Neyini affettireceksin neyini değiştireceksin o gittin günü unuttum sanma bir yıl geldi geçti bin yıl daha geçse hesabım var sakin unutma *** Senide benim gibi seven olur mu simdi haykırsan ne olur Unutuldun Bir yaz yağmuru gibi yasla gittin gözlerimden yalvarsan ne olur Unutuldun

Aşk Yolda mısın Masallarda arama beni Ben aşkın esiriyim Rüyalarda olan sevgi Bir çölde ki serap gibi *** Masallarda arama beni Ben aşkın esiriyim Rüyalarda olan sevgi Bir çölde ki serap gibi *** Ben aşkı gönlümde hep yolda bildim Gel dedim güvendim kendimi verdim Masalmış hayaller hayaller masalmış Gel gör beni aşk neyledi *** Ben aşkı gönlümde hep yolda bildim Gel dedim güvendim kendimi verdim Masalmış hayaller hayaller masalmış Gel gör beni aşk neyledi

Hoşçakal Yaralı değilmisin acıyı bilirmisin Ya sevmek ne demek nerde *** Nerden bileceksin nerden göreceksin Sen hiç sevmemişsin of *** Yalnızlığı sevmem ki Gururumu ah yenemem Bir saat bir dakika Bir saniye duramam *** Senin yaptığın yeter Yeter göz yumamam Buraya kadarmış aşkımız demek Gidiyorum hoşçakal