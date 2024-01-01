Cankat Erdoğan

Eylen Yolcum Eylen Yolcum Eylen Bir Su Vereyim Susuz Çöllerde Açmadı Mı Yarayı Hüseyinim Cemali Vardır Yüzünde Beni Mahrum Etme Dost Ellerinde *** Ben De Ayrı Düştüm Sevdiklerimden Ok Yedim Zamaney Yezitlerinden Dileğim Var Kerbelanın Çölünden Beni Mahrum Etme Dost Ellerinde *** Sensiz Zeynel Canım Kabe Dediğin Sana Gelen Oklar Sinemi Deldi Bak Ben De Susuzum O Günden Beri Beni Mahrum Etme Dost Ellerinde

Alın uzağa götürün Dost Bildiklerimden Beni Alın Uzağa Götürün İsyanım Zalim Feleğe Alın Uzağa Götürün *** Çektiklerim Bütün Çile Ömrümü Verdin Yele Ta Çin'den Yemen'den Bile Alın Uzağa Götürün *** Ömür Bırakmadı Bende Can Çekildi Bu Bedende Ne Gördüm Dünle Bugünde Alın Uzağa Götürün *** Hasan Görmem Ben Duyarım Duymasınlar Ahu Zarım Viran Olmuş Bir Diyarım Alın Uzağa Götürün

Nazlı Yarim Dönmedin Hangi Zalim Bağladı Yollarını Ömür Boyu Hasret Kaldın Nerdesin Neydi Ahtımız Neydi Sözümüz Yollarına Güller Ektim Nerdesin *** Bir Ahdim Varidi Yarinen Ölem Ne Bir Yüzüm Güldü Ne Bitti Çilem Koymadı Zalımla Oynayan Gülem Ömür Boyu Hasret Çektim Nerdesin

Yurt Oldu Mor Sümbüllü Çiçek Açan O Bağlar Elaleme Vatan Oldu Yurt Oldu Güzeller Diyarı Bizim Gökçebel Elaleme Vatan Oldu Yurt Oldu *** Kuş Sesinden Durulmayan Dereler Parça Parça Olmuş Gördüm Yöreler Sahibi Yok Arıs Kalmış Mereler Elaleme Vatan Oldu Yurt Oldu *** Baykuş Bahçelere Mekan Mı Kurdu Bülbüller Gül İçin Ağladı Durdu Erdoğan'ı Doğduğun O Baba Yurdu Elaleme Vatan Oldu Yurt Oldu

Vay Başıma Gelene Bak Düştüm Başım Kaldıramam Ki Yerden Her Taraftan Geldi Türlü Bir Sitem Geçti Ömrüm Gayrı Ben Nasıl Edem Vay Başıma Gelene Bak Gelene *** Özlemiyem Gayrı Dostum Yoruldum Deli Akar İdim Şimdi Yoruldum Felek Bir Ok Attı Şimdi Vuruldum Vay Başıma Gelene Bak Gelene

Dereler Coşar Da Dereler Coşarsa Da Göller Neydecek Ölem Neydecek Ben Bir Güzel Sevdim Eller Neydecek Ölem Neydecek Sevdiysem De Ben Bir Güzeli Sevdim Neydem Ben Sevdim Ölümden Öteye De Yol Mu Gidecek Neydem Gidecek *** Evlerinin Önu Direk Suya Da Nerden Indirek Yağdı Yağmur Yollarına Da Selam Nerden Gönder

Deli Gönlüm Nedir Senden Çektiklerim Deli Gönlüm Abdal Gönlüm Göz Yaşımı Döktüklerim Deli Gönlüm Abdal Gönlüm *** Düşünceler Ömrüm Aldı Gitti Geldi Beni Buldu Yıkılacak Neyim Kaldı Deli Gönlüm Abdal Gönlüm *** Akarsuyum Gülemedim Bir Kararda Duramadım Ben Sırrına Eremedim Deli Gönlüm Abdal Gönlüm

Ağam da ben Sivaslıyam Dereler Buz Bağladı Yaramı Kız Bağladı Keşke Bağlamasaydı Yarama Tuz Bağladı *** Ağamda ben Sivaslıyam Paşamda ben Mamaşlyam Divriğden bir yar sevdim Onun için yanıyam *** Divriği Yol Kenarı Çağlar Akar Pınarı Gönül Güzeli Sever Ben Neydem Çirkin Yari *** Ağamda ben Sivaslıyam Paşamda ben Mamaşlyam Divriğden bir yar sevdim Onun için yanıyam *** Şu Sivas'a Varınca Gülleri Derince Ben Muradım Alırım Sevdiğimi Görünce *** Ağamda ben Sivaslıyam Paşamda ben Mamaşlyam Divriğden bir yar sevdim Onun için yanıyam

Harman Yeri Harman Yeri Sürseler Oy Sanem Oy Sanem Yerine Gül Ekseler Esmer Gaday Ben Alim *** Bahtılı Kız Başına Oy Sanem Oy Sanem Sevdiğine Verseler Esmer Gaday Ben Alim *** Harman Yeri Yaş Yeri Oy Sanem Oy Sanem Yavaş Yürü Hoş Yürü Esmer Gaday Ben Alim *** Gel Beraber Gezelim Oy Sanem Oy Sanem Sevdiğim Kaçma Yeri Esmer Gaday Ben Alim

El Çek Tabip El Çek Tabip Çek Yaram Üstünden Sen Benim Derdimi Bile Bilemezsin Dertliyim Vay *** Yarem Yürektendir Yoktur İlacı Sen Benim Derdimi Bile Bilemezsin Dertliyim Vay *** Yüzün Güleçtir İçerin Hayın Çeken Bilir Bu Sevdanın Yayın Dertliyim Vay *** Yıktın Viran Ettin Ömrüm Sarayın Sen Onun Bir Taşın Örebilmezsin Dertliyim Vay

Erik Gözlüm Erik Gözlüm Şimdi Nerelerdesin Yerini Kimseler Dolduramıyı Dünyanın Güzeli Hep Benim Olsa Çirkin Yerini Hiç Kimse Dolduramıyı *** Ağladığın Belli Bütün Halinden Söyledikçe Bal Akıyı Dilinden Vazgeçmek Zor Zülfûndeki Telinden Yerini Kimseler Doduramıyı *** Kabul Olsun Erdoğan'ın Dileği Fistan Giymiş Dar Geliyi Yeleği Gönlümün Sultanı Gözümün Bebeği Soysuz Yerini Kimseler Doldurmayı

Bir Zaman Günleri Saydım Bir Zaman Günleri Saydım Bir Zaman Ayları Saydım Bir Zaman Yılları Saydım Geleceğin Yok Yar Soracağın Yok *** Sen Bir Hayınsın Ölsem Bile Ben Bu Dertten Döneceğin Yok *** Koç Aldım Kurban Getirdim Her Bayram Yalnız Geçirdim Kaç Kere Takvim Bitirdim Hani Geleceğin Yok Yar Yar Soracağın Yok Sen Bir Hayınsın