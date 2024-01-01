Alın Uzağa Götürün Şarkı Sözleri
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Cankat Erdoğan
Alın Uzağa Götürün
-
Düştüm Başım Kaldıramam Ki Yerden
Her Taraftan Geldi Türlü Bir Sitem
Geçti Ömrüm Gayrı Ben Nasıl Edem
Vay Başıma Gelene Bak Gelene
***
Özlemiyem Gayrı Dostum Yoruldum
Deli Akar İdim Şimdi Yoruldum
Felek Bir Ok Attı Şimdi Vuruldum
Vay Başıma Gelene Bak Gelene
-
Dost Bildiklerimden Beni
Alın Uzağa Götürün
İsyanım Zalim Feleğe
Alın Uzağa Götürün
***
Çektiklerim Bütün Çile
Ömrümü Verdin Yele
Ta Çin'den Yemen'den Bile
Alın Uzağa Götürün
***
Ömür Bırakmadı Bende
Can Çekildi Bu Bedende
Ne Gördüm Dünle Bugünde
Alın Uzağa Götürün
***
Hasan Görmem Ben Duyarım
Duymasınlar Ahu Zarım
Viran Olmuş Bir Diyarım
Alın Uzağa Götürün
-
Hangi Zalim Bağladı Yollarını
Ömür Boyu Hasret Kaldın Nerdesin
Neydi Ahtımız Neydi Sözümüz
Yollarına Güller Ektim Nerdesin
***
Bir Ahdim Varidi Yarinen Ölem
Ne Bir Yüzüm Güldü Ne Bitti Çilem
Koymadı Zalımla Oynayan Gülem
Ömür Boyu Hasret Çektim Nerdesin
-
Mor Sümbüllü Çiçek Açan O Bağlar
Elaleme Vatan Oldu Yurt Oldu
Güzeller Diyarı Bizim Gökçebel
Elaleme Vatan Oldu Yurt Oldu
***
Kuş Sesinden Durulmayan Dereler
Parça Parça Olmuş Gördüm Yöreler
Sahibi Yok Arıs Kalmış Mereler
Elaleme Vatan Oldu Yurt Oldu
***
Baykuş Bahçelere Mekan Mı Kurdu
Bülbüller Gül İçin Ağladı Durdu
Erdoğan'ı Doğduğun O Baba Yurdu
Elaleme Vatan Oldu Yurt Oldu
-
Dereler Coşarsa Da Göller Neydecek Ölem Neydecek
Ben Bir Güzel Sevdim Eller Neydecek Ölem Neydecek
Sevdiysem De Ben Bir Güzeli Sevdim Neydem Ben Sevdim
Ölümden Öteye De Yol Mu Gidecek Neydem Gidecek
***
Evlerinin Önu Direk
Suya Da Nerden Indirek
Yağdı Yağmur Yollarına Da
Selam Nerden Gönder
-
Nedir Senden Çektiklerim
Deli Gönlüm Abdal Gönlüm
Göz Yaşımı Döktüklerim
Deli Gönlüm Abdal Gönlüm
***
Düşünceler Ömrüm Aldı
Gitti Geldi Beni Buldu
Yıkılacak Neyim Kaldı
Deli Gönlüm Abdal Gönlüm
***
Akarsuyum Gülemedim
Bir Kararda Duramadım
Ben Sırrına Eremedim
Deli Gönlüm Abdal Gönlüm
-
Dereler Buz Bağladı
Yaramı Kız Bağladı
Keşke Bağlamasaydı
Yarama Tuz Bağladı
***
Ağamda ben Sivaslıyam
Paşamda ben Mamaşlyam
Divriğden bir yar sevdim
Onun için yanıyam
***
Divriği Yol Kenarı
Çağlar Akar Pınarı
Gönül Güzeli Sever
Ben Neydem Çirkin Yari
***
Ağamda ben Sivaslıyam
Paşamda ben Mamaşlyam
Divriğden bir yar sevdim
Onun için yanıyam
***
Şu Sivas'a Varınca
Gülleri Derince
Ben Muradım Alırım
Sevdiğimi Görünce
***
Ağamda ben Sivaslıyam
Paşamda ben Mamaşlyam
Divriğden bir yar sevdim
Onun için yanıyam
-
Harman Yeri Sürseler
Oy Sanem Oy Sanem
Yerine Gül Ekseler
Esmer Gaday Ben Alim
***
Bahtılı Kız Başına
Oy Sanem Oy Sanem
Sevdiğine Verseler
Esmer Gaday Ben Alim
***
Harman Yeri Yaş Yeri
Oy Sanem Oy Sanem
Yavaş Yürü Hoş Yürü
Esmer Gaday Ben Alim
***
Gel Beraber Gezelim
Oy Sanem Oy Sanem
Sevdiğim Kaçma Yeri
Esmer Gaday Ben Alim
-
Eylen Yolcum Eylen Bir Su Vereyim
Susuz Çöllerde Açmadı Mı Yarayı
Hüseyinim Cemali Vardır Yüzünde
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinde
***
Ben De Ayrı Düştüm Sevdiklerimden
Ok Yedim Zamaney Yezitlerinden
Dileğim Var Kerbelanın Çölünden
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinde
***
Sensiz Zeynel Canım Kabe Dediğin
Sana Gelen Oklar Sinemi Deldi
Bak Ben De Susuzum O Günden Beri
Beni Mahrum Etme Dost Ellerinde
-
El Çek Tabip Çek Yaram Üstünden
Sen Benim Derdimi Bile Bilemezsin Dertliyim Vay
***
Yarem Yürektendir Yoktur İlacı
Sen Benim Derdimi Bile Bilemezsin Dertliyim Vay
***
Yüzün Güleçtir İçerin Hayın
Çeken Bilir Bu Sevdanın Yayın Dertliyim Vay
***
Yıktın Viran Ettin Ömrüm Sarayın
Sen Onun Bir Taşın Örebilmezsin Dertliyim Vay
-
Erik Gözlüm Şimdi Nerelerdesin
Yerini Kimseler Dolduramıyı
Dünyanın Güzeli Hep Benim Olsa
Çirkin Yerini Hiç Kimse Dolduramıyı
***
Ağladığın Belli Bütün Halinden
Söyledikçe Bal Akıyı Dilinden
Vazgeçmek Zor Zülfûndeki Telinden
Yerini Kimseler Doduramıyı
***
Kabul Olsun Erdoğan'ın Dileği
Fistan Giymiş Dar Geliyi Yeleği
Gönlümün Sultanı Gözümün Bebeği
Soysuz Yerini Kimseler Doldurmayı
-
Bir Zaman Günleri Saydım
Bir Zaman Ayları Saydım
Bir Zaman Yılları Saydım
Geleceğin Yok Yar Soracağın Yok
***
Sen Bir Hayınsın Ölsem Bile
Ben Bu Dertten Döneceğin Yok
***
Koç Aldım Kurban Getirdim
Her Bayram Yalnız Geçirdim
Kaç Kere Takvim Bitirdim Hani
Geleceğin Yok Yar Yar
Soracağın Yok Sen Bir Hayınsın
-
Felek ne derdin var ise
Ben varım ya sal başıma
Usandım senin dünyandan
Birde vurur yar başıma
Birde vurur yar başıma, yar başıma
Birde vurur yar başıma
Birde vurur yar başıma, yar başıma
***
Bırakmadın benim peşim
Kurutmadın gözüm yaşın
Neyinden korkayım kışın
Yazın yağar kar başıma
Yazın yağar kar başıma, kar başıma
Yazın yağar kar başıma
Yazın yağar kar başıma, kar başıma