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Alın Uzağa Götürün Şarkı Sözleri

Cankat Erdoğan Alın Uzağa Götürün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cankat Erdoğan Alın Uzağa Götürün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alın Uzağa Götürün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cankat Erdoğan

Cankat Erdoğan

Alın Uzağa Götürün

  • Yurt Oldu

  • Alın uzağa götürün

  • Nazlı Yarim Dönmedin

  • Vay Başıma Gelene Bak

  • Dereler Coşar Da

  • Deli Gönlüm

  • Ağam da ben Sivaslıyam

  • Harman Yeri

  • Eylen Yolcum

  • El Çek Tabip

  • Erik Gözlüm

  • Bir Zaman Günleri Saydım

  • Yazın Yağar Kar Başıma

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