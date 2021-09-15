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A Para Radyo

A Para Radyo

Ekonomiyi yakından takip eden biriysen bu canlı radyo kanalı senin tüm sorularına yanıt vermeye hazır. Sen de canlı radyo dinle, ekonominin nabzını yakala! Canlı yayınlardaki ekonomistlerin yorumlarını eksiksiz bir şekilde dinleyicilerine aktaran A Para Radyo'da borsa yorumlarını dinleyebilir, günlük kur değerlendirmelerini takip edebilirsin. Günün her saati kesintisiz yayın akışıyla dinleyicilerine hizmet vermeye devam eden bu canlı radyo kanalında ekonomistlerle yapılan röportajlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsan şimdi A Para Radyo dinle!



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