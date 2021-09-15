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A Spor Radyo

A Spor Radyo

A Spor diğer canlı radyolardan farklı olarak dinleyicilerine spor gündemindeki gelişmeleri aktarıyor. Türkiye Kupası, Süper Lig ve Primeria Liga maçlarının özetlerini dinleyebileceğin gibi diğer spor gündemindeki gelişmeleri de yakından takip edebilirsin. Sen de şimdi canlı radyo dinle, spor gündemini kaçırma! A Spor, maçı izleyemeyenler için maçı dinleme fırsatı sunarken kaçıranlara ise maçın özetini aktarıyor. Bu radyo kanalında basketboldan futbola kadar spor gündemindeki tüm gelişmeleri takip etmek mümkün. Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu gibi isimlerin eşliğinde spor gündemindeki önemli gelişmelerden haberdar olmak için şimdi A Spor Radyo dinle!



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