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Radyo Enerji

Radyo Enerji

Hareketli şarkılarıyla dinleyicilerine enerji yükleyen bu radyo kanalında günün yorgunluğunu bir kenara bırakıp sadece dans etmek isteyeceksin. Sen de şimdi canlı radyo dinle, dansınla gününe hareket kat! Geçmişten günümüze tüm hit parçaların yer aldığı Radyo Enerji'yle; Eminem, Davit Gueatta, Dua Lipa gibi isimler ise bırak dansına eşlik etsin. "Durmak yok sloganıyla dinleyicilerine kesintisiz hizmet vermeye devam eden Radyo Enerji'nin, özellikle spor yaparken doping etkisi yaratan şarkılarıyla sana kendini enerjik hissettirmesine izin ver. Sen de günün 24 saati müziğin ritmine kapılmak istiyorsan şimdi Radyo Enerji dinle!



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