Yabancı slow parçalarıyla dinleyicilerinin duygularına tercüman olan Radyo Soft, zaman zaman Türkçe slow parçalara da yer vermeyi ihmal etmiyor... Sakin ve yumuşak parçalarıyla dinleyicilerine huzur vermeyi amaçlayan bu radyo kanalında dinlediğiniz şarkılar sizi bambaşka yerlere götürecek. Sen de şimdi canlı radyo dinle, geçmişte yolculuğa çık! İndila'yla Fransız sokaklarında kaybol, Oscar Lopez'le İspanya'yı yeniden keşfet... "Her dilde kalbin sesi" sloganıyla dinleyicilerine hizmet vermeye devam eden bu kanalın özenle seçilmiş şarkılarıyla büyülenmek için şimdi Radyo Soft dinle!