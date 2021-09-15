Türkçe Pop başta olmak üzere birçok müzik türünü dinleyicilerine sunan Radyo Turkuvaz'da canlı yayınlar ve dinletiler hız kesmeden devam ediyor... Müzikseverlerin ortak noktada buluştuğu bu radyo kanalında birçok müzik türünü bir arada dinlemek mümkün. Sen de şimdi canlı radyo dinle, müziğin ritmine kapıl! Sezen Aksu'yla hüzünlen, Edis'le dans et, Ferdi Özbeğen'le geçmişte yolculuğa çık...Türk sanat müziğinden, rock müziğe ve hatta türküye kadar geniş bir yelpazeye sahip olan bu radyo kanalında müzik şölenine şahit olmak için şimdi Radyo Turkuvaz dinle.