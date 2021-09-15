Anadolu'nun benzersiz parçalarını dinleyicileriyle buluşturmayı amaç edinen Turkuvaz Anadolu, "Yerli ve Milli" sloganıyla diğer canlı radyolardan kendisini farklı kılıyor. Sen de şimdi canlı radyo dinle, Anadolu'da eşsiz bir yolculuğa çık! Neşet Ertaş, Kazım Koyuncu, Aşık Mahzuni Şerif ve Aşık Veysel gibi değerli isimlerin parçalarını müzikseverlerle bir araya getiren Turkuvaz Anadolu'da; Seher Vakti programıyla günü karşılarken, Türkü Türkü Anadolu programıyla ise gününe anlam kat. Şimdi Turkuvaz Anadolu dinle, kendini Anadolu topraklarında hisset!