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Turkuvaz Romantik

Turkuvaz Romantik

Türkçe slow parçalarıyla günün her saatini daha da anlamlı kılan bu radyo kanalı aynı zamanda günün belirli saatlerinde nostalji parçalarıyla da dinleyicilerine müzik şöleni yaşatıyor... Sen de şimdi canlı radyo dinle romantik bir gün geçir! Bırak İlyas Yalçıntaş, Sıla, Murat Boz ve Buray gibi isimlerden özenle seçilmiş parçalar seni derin bir yolculuğa çıkarsın. "Kalbinin sesini dinle" sloganıyla dinleyicilerine hizmet vermeye devam eden bu radyo kanalında sanatın ve romantizmin harmonisinde kaybolmak için şimdi Turkuvaz Romantik dinle!



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