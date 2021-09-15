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7/24 Dinle Canlı Radyolar Vav Radyo
Vav Radyo

Vav Radyo

Dini içerikli programlarıyla günün 24 saati dinleyicilerine hizmet vermeyi amaçlayan Vav Radyo, 7/24 canlı olarak çok değerli bilgileri dinleyicilerine aktarıyor. Hadis-i şeriflere ve dualara sıkça yer veriyor. Sen de şimdi canlı radyo dinle, çok değerli bilgileri kaçırma! Vav Radyo'da Peygamber Efendimizin hayatını dinleyebileceğin gibi Kur'an-ı Kerim'e dair her şeyi öğrenebilirsin. Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealini dinleyebilir, dualara eşlik edebilirsin. Diğer canlı radyolardan farklı olarak dinleyicilerine bilgi aktarmayı amaç edinen bu radyo kanalında, insana ve insan yaşamına dair çok önemli bilgileri öğrenmek için şimdi Vav Radyo dinle!



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