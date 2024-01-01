Kırık Kalpler Şarkı Sözleri
Cansever Kırık Kalpler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cansever Kırık Kalpler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kırık Kalpler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İsyanim var benim bu aleme
Her gelen vurdu bir darbe
Dayanacak gücüm kalmadı
Yeter artık çileler
Yeter artık çileler
Yeter artık yeter
***
Gözlerim yoruldu artık ağlayamam ki
Genç ömrüm hep dertli geçti yaşamadım ki
Yaşamadım ki yaşamadım ki
***
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
***
Acılar hep beni buluyor
Kalbim her gün kan ağlıyor
Yalnız kaldım ben gurbette
Yeter artık çileler
Yeter artık çileler
Yeter artık yeter
***
Gözlerim yoruldu artık ağlayamam ki
Genç ömrüm hep dertli geçti yaşamadım ki
Yaşamadım ki yaşamadım ki
***
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
***
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
İsyanım var isyanım var
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Niyetim yoktu sana bakmaya
Mecalim yoktu aşık olmaya
Hem biraz mahçup hem çapkın bariz
Bakmasan öyle vermezdim taviz
***
Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri
Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini
***
Kendime bir daha şans diliyorum
Mutluluk istiyor aşk istiyorum
***
Bak aşk diyorum yanaş diyorum
Kime diyorum
***
Niyetim yoktu sana bakmaya
Mecalim yoktu aşık olmaya
Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri
Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini
***
Kendime bir daha şans diliyorum
Mutluluk istiyor aşk istiyorum
***
Bak aşk diyorum yanaş diyorum
Kime diyorum
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Artık Ne Masumuz Ne Yalandan Yoksun Bırak Olsun
Resimleri Sen Al Mevsimler Zaten Benim Hadi Olsun
Bölüşülsün Şiirler Arkadaşlar Şehirler Olan Olsun
Artık Ne Özgürüz Ne De Özgür Ömrümüz Hadi Olsun
***
Ben Giderim İstanbul Senin Olsun
***
Alırım Başımı Başım Bir Deli Nehir
Silerim Yaşımı Siler ismimi Şehir
Kestirir Saçımı Kendimi Avuturum
Bir Gülü Kurutur Kurursa Unuturum
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Bir Mektup Yazarım Yokluğundan Da Ağır
Bir Kedi Alırım Sen De Anneni Çağır
Ellerin Aklımda Sevdan Kalbimde Kalır
Hep Hüsran Hep Kahır Söyle Artık Olsun
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