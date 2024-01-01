İsyanim var benim bu aleme Her gelen vurdu bir darbe Dayanacak gücüm kalmadı Yeter artık çileler Yeter artık çileler Yeter artık yeter *** Gözlerim yoruldu artık ağlayamam ki Genç ömrüm hep dertli geçti yaşamadım ki Yaşamadım ki yaşamadım ki *** İsyanım var isyanım var Benim bu aleme İsyanım var isyanım var Benim bu aleme *** Acılar hep beni buluyor Kalbim her gün kan ağlıyor Yalnız kaldım ben gurbette Yeter artık çileler Yeter artık çileler Yeter artık yeter *** Gözlerim yoruldu artık ağlayamam ki Genç ömrüm hep dertli geçti yaşamadım ki Yaşamadım ki yaşamadım ki *** İsyanım var isyanım var Benim bu aleme İsyanım var isyanım var Benim bu aleme *** İsyanım var isyanım var Benim bu aleme İsyanım var isyanım var