Aldanma Çocuksu Şarkı Sözleri
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AIdanma çocuksu mahsun yüzüne
MutIaka terkedip gidecek bir gün
Kanma sever gibi göründüğüne
Seni sevmiyorum diyecek bir gün
***
Aldanma çocuksu mahsun yüzüne
Mulaka terkedip gidecek bir gün
Kanma sever gibi göründüğüne
Seni sevmiyorum diyecek bir gün
***
Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yolcu, sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün
***
Uğruna yılları harcayacaksın
Aşkınla ömrünü bir tutacaksın
Ne yazık sonunda ağIayacaksın
Gururunu yerlere atacak bir gün
***
Uğruna yılları harcayacaksın
Aşkınla ömrünü bir tutacaksın
Ne yazık sonunda ağIayacaksın
Gururunu yerlere atacak bir gün
***
Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yoIcu, sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün
***
Uğruna yılları harcayacaksın
Aşkını ömrünle bir tutacaksın
Ne yazık sonunda ağlayacaksın
Gururunu yere atacak bir gün