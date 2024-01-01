AIdanma çocuksu mahsun yüzüne MutIaka terkedip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün *** Aldanma çocuksu mahsun yüzüne Mulaka terkedip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün *** Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yolcu, sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkınla ömrünü bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağIayacaksın Gururunu yerlere atacak bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkınla ömrünü bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağIayacaksın Gururunu yerlere atacak bir gün *** Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yoIcu, sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkını ömrünle bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağlayacaksın Gururunu yere atacak bir gün