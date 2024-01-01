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Asker Yolu Beklerim,
Günü Güne Eklerim.
Sen Git Yarim Talime De,
Ben Sılayı Beklerim.
***
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
***
Sucu Sucu Suyunan,
Soğan Acısıyınan.
Küsüdüm De Barıştım,
Yarin Bacısıyınan.
***
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
***
Pilav Pişirdim Yavan,
Üstüne Koydum Soğan.
Yatağına Uzanmış Da,
Uyan Askerim Uyan.
***
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
-
Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
Gine Tazelendi Yürek Yarası
Ben Bu Derde Nerde Derman Bulayım
Meğer Şah Elinden Ola Çaresi
***
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
***
Türlü Donlar Giymiş Gülden Naziktir
Bülbül Cevreyleme Güle Yazıktır
Çok Hasretlik Çektim Bağrım Eziktir
Güle Güle Gelir Canlar Paresi
***
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
***
Pir Sultan'ım Katı Yüksek Uçarsın
Selamsız Sabahsız Gelir Geçersin
Dilber Muhabbetten Niye Kaçarsın
Böyle Midir Yolumuzun Töresi
***
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
-
Ben Melamet Hırkasını
Kendim Giydim Eynime
Ar U Namus Şişesini
Taşa Çaldım Kime Ne
Haydar Haydar Taşa Çaldım Kime Ne
***
Gah Çıkarım Gökyüzüne
Seyrederim Alemi
Gah İnerim Yeryüzüne
Seyreder Alem Beni
Haydar Haydar Seyreder Alem Beni
***
Sofular Haram Demişler
Bu Aşkın Badesine
Ben Doldurur Ben İçerim
Günah Benim Kime Ne
Haydar Haydar Günah Benim Kime Ne
***
Nesimi'ye Sormuşlar
Yarin İlen Hoş Musun
Hoş Oluyum Olmuyayım
O Yar Benim Kime Ne
Haydar Haydar O Yar Benim Kime Ne
-
Bütün Dünya Senin Olsun
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
Atlas Libas Senin Olsun
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
***
Beyler Tahtından İnerler
Ayaksız Ata Binerler
Toprağa Gömüp Dönerler
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
***
Sonu Yok Dünyada N'olur
Ecel Gelir Seni Bulur
Seyit Sefile'm İşin Bilir
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
-
Mühür gözlüm, seni elden
Mühür gözlüm, seni elden
Sakınırım, kıskanırım
Yağan kardan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Yağan kardan, esen yelden
Yağan kardan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
***
Havadaki turnalardan havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan giyindiğin urbalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Giyindiğin urbalardan giyindiğin urbalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
***
Beşikte yatan kuzundan
Beşikte yatan kuzundan
Hem oğlundan, hem kızından
Ben seni senin gözünden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Ben seni senin gözünden
Yâr seni senin gözünden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
***
Ali İzzet oncalardan ali İzzet oncalardan
Bakındım goncalardan yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Yerdeki karıncalardan yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
-
Ayağında kundura
Yar gelir dura dura
Genç ömrümü çürüttüm
Göğsüme vura vura
***
Ölürem ben ölürem
Nere gitsen gelirem
Ben bir yetim çocuğam
Arar seni buluram vay
***
Çıktım kerpiç duvara
El ettim eski yara
Eski yar şöyle dursun
Can kurban yeni yara
***
Ölürem ben ölürem
Nere gitsen gelirem
Ben bir yetim çocuğam
Arar seni buluram vay
-
Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı
Bir Dikili Taştan Gayrı Nem Kaldı
Dost Köyünden Ayağımı Kestiler
Bir Akılsız Baştan Gayrı Nem Kaldı
***
Padişah Değilem Çeksem Otursam
Saraylar Kursam Da Asker Yetirsem
Hediyem Yoktur Ki Dosta Götürsem
İki Damla Yaştan Gayrı Nem Kaldı
***
Nice Dertler Gördüm Derman Çıktılar
Çok Aliler Gördüm Osman Çıktılar
Eski Dostlar Bize Düşman Çıktılar
Bir Kaç Türlü Uftan Gayrı Nem Kaldı
***
Mahzuni Şerifim Çıksam Dağlara
Rastgelsem De Avcı Vurmuş Marala
Doldur Tüfeğini Beni Yarala
Bir Yaralı Döşten Gayrı Nem Kaldı
-
İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım
Önümüze Dağlar Sıralansa Da
Sermayem Derdimdir Servetim Ahım
Karardıkça Bahtım Karalansa Da
***
Hayli Dolaşayım Yüce Dağlarda
Dost Beni Bıraktı Ah İle Zarda
Ötmek İstiyorum Viran Bağlarda
Ayağıma Cennet Kiralansa Da
***
Bağladım Canımı Zülfün Teline
Sen Beni Bıraktın Elin Diline
Güldün Mahzuninin Berbat Haline
Mervanın Elinde Parelense De
-
Yazımı Kışa Çevirdin
Bak Gözümde Yaşa Leyla'm
Mevlâ'm Ayrılık Vermesin
Gökde Uçan Kuşa Leylâ'm
***
Aşkınla Yaktın Sinemi
Aldın Gittin Benden Beni
Viran Eyledin Hanemi
Vurdun Taştan Taşa Leylâ'm
-
Şu karşı yaylada göç katar katar (kater kater)
Bir güzel sevdası serimde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni
***
Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrılık bize zulüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni
***
Pir Sultan Abdal'ım kalkın aşalım
Aşıp yüce dağı engin düşelim
Çok nimetin yedik helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni