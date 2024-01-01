İçimden Geldiği Gibi Şarkı Sözleri
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Cansever
İçimden Geldiği Gibi
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Bitmiyor ruhumda haykırışlarım
Faydasız kalıyor yalvarışlarım
Hep bana çarpıyor çırpınışlarım
Kendimi kendime sorar olmuşum
***
Her geçen günümün ben de yası var
Başımın her yerde bir belâsı var
Gayretin şansıma ne faydası var
Kâr eden canıma zarar olmuşum
***
Kekevi ne yapsın düzen içinde
Sevinci alıp ta üzen içinde
Hevesi niyette bozan içinde
Damlayım nehirde akar olmuşum...
-
Artık Söz Dinlemez Oldu Bu Gönül
Kime Baksa Gönül Ona Aşık Oluyor
Ayrılıp Giderken Bir Şey Yok Gibi
Başka Bir Gönülde Tekrar Doğuyor
***
Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki
Seni Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm
Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni
Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm
***
Uslanmaz Yaramaz Çocuklar Gibi
Ağlaya Ağlaya Yollara Düştüm
Uslanmaz Yaramaz Çocuklar Gibi
Ağlaya Ağlaya Yollara Düştüm
***
Her Gelen Birşeyler Götürdü Benden
En Sevdiğim Vurdu Haber Vermeden
Tertemiz Aşkıma Leke Sürerken
Ardına Bakmadan Yollara Düştüm
***
Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni
Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm
Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni
Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm
-
-
Nerde hani dostlarım nerde?
Yine düştüm dertten derde
Beden hasta ruh seferde
Emaneten yaşıyorum
***
Beden hasta ruh seferde
Emaneten yaşıyorum
***
Kurumuş topraklar gibi
Sararmış yapraklar gibi
Kurumuş topraklar gibi
Sararmış yapraklar gibi
***
Kurbanlık koyunlar gibi gibi
Emaneten yaşıyorum
Kurbanlık koyunlar gibi gibi
Emaneten yaşıyorum
***
Yorgun argın koşuyorum
Çile yükü taşıyorum
Allahın verdiği bu canla emaneten yaşıyorum
Allahın verdiği bu canla emaneten yaşıyorum
***
Kurumuş topraklar gibi
Sararmış yapraklar gibi
Kurumuş topraklar gibi
Sararmış yapraklar gibi
***
Kurbanlık koyunlar gibi gibi gibi
Emaneten yaşıyorum
Ah
Kurbanlık koyunlar gibi gibi
Emaneten yaşıyorum
***
Kurumuş topraklar gibi
Sararmış yapraklar gibi
Kurbanlık koyunlar gibi
Emaneten yaşıyorum
***
Nerde hani dostlarım nerde?
Yine düştüm dertten derde
Beden hasta ruh seferde
Emaneten yaşıyorum
Emaneten yaşıyorum
Emaneten yaşıyorum
-
hasta yüreğime el vurma doktor
eriyip gidiyor işte lokman bile
olsan devası yoktur çürüyüp
çürüyüp gidiyor işte
***
ben yardan ayrıyam yar benden ayrı bana
kendimin de olmuyor hayrı dalımda
güllerim açmıyor gayrı kuruyup
kuruyup gidiyor işte
-
Geriye dönersen bilki zor işin
Bizi yaradanın hatrı için kıyma
Bana etme zulüm
Mazlum ahı devirrir şahı
***
Her cefanın elvet var günahı
Ettiklerin yanına kalacak sanma
Gün gelir sorulur bunun hesabı
Mazlum ahı devirrir şahı her
***
Cefanın elvet var günahı ettiklerin
Yanına kalacak sanma gün
Gelir sorulur bunun
Ezme beni ezme ezerler seni
***
Kara defterlere yazarlar seni
Çile kurşununa dizerler seni
Kıyma kıyma bana etme zulüm Mazlum ahı devirrir şahı
Her cefanın elvet var günahı
***
Ettiklerin yanına kalacak sanma
Gün gelir sorulur bunun hesabı
-
Canım ettir özüm toprak dağlardayım yaprak yaprak
demeyin ki gel koparak sevda dolu insanım
ben demeyin ki gel koparak sevda dolu
insanım ben demeyin ki gel koparak sevda
dolu insanım ben
***
hem bahara hem beyaza
hem zarara hem de kara hem sılaya hem de
o yara söylenecek türküyüm ben söylenecek türküyüm ben
ey giden yara çare oldum can dostlara
selam oldum ağıt oldum feryat oldum
adım belli türküyüm ben ağıt oldum
feryat oldum adım belli türküyüm ben
ağıt oldum feryat oldum adım belli türküyüm ben
-
-
İsyanim var benim bu aleme
Her gelen vurdu bir darbe
Dayanacak gücüm kalmadı
Yeter artık çileler
Yeter artık çileler
Yeter artık yeter
***
Gözlerim yoruldu artık ağlayamam ki
Genç ömrüm hep dertli geçti yaşamadım ki
Yaşamadım ki yaşamadım ki
***
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
***
Acılar hep beni buluyor
Kalbim her gün kan ağlıyor
Yalnız kaldım ben gurbette
Yeter artık çileler
Yeter artık çileler
Yeter artık yeter
***
Gözlerim yoruldu artık ağlayamam ki
Genç ömrüm hep dertli geçti yaşamadım ki
Yaşamadım ki yaşamadım ki
***
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
***
İsyanım var isyanım var
Benim bu aleme
İsyanım var isyanım var