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Farklı Yorum Şarkı Sözleri

Cansever Farklı Yorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cansever Farklı Yorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Farklı Yorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cansever

Cansever

Farklı Yorum

  • Bu Şehirde Yaşanmaz

  • Aldanma Çocuksu

  • Eller Aldı

  • Zalim

  • Sevmek

  • Terketmek Ne Kadar Kolay

  • Acıların Kadını

  • Ağla Gözbebeğim

  • Canım Dediklerim

  • Sevgilim Ol

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