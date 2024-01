Geriye dönersen bilki zor işin Bizi yaradanın hatrı için kıyma Bana etme zulüm Mazlum ahı devirrir şahı *** Her cefanın elvet var günahı Ettiklerin yanına kalacak sanma Gün gelir sorulur bunun hesabı Mazlum ahı devirrir şahı her *** Cefanın elvet var günahı ettiklerin Yanına kalacak sanma gün Gelir sorulur bunun Ezme beni ezme ezerler seni *** Kara defterlere yazarlar seni Çile kurşununa dizerler seni Kıyma kıyma bana etme zulüm Mazlum ahı devirrir şahı Her cefanın elvet var günahı *** Ettiklerin yanına kalacak sanma Gün gelir sorulur bunun hesabı