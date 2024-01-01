Geriye dönersen bilki zor işin Bizi yaradanın hatrı için kıyma Bana etme zulüm Mazlum ahı devirrir şahı *** Her cefanın elvet var günahı Ettiklerin yanına kalacak sanma Gün gelir sorulur bunun hesabı Mazlum ahı devirrir şahı her *** Cefanın elvet var günahı ettiklerin Yanına kalacak sanma gün Gelir sorulur bunun Ezme beni ezme ezerler seni *** Kara defterlere yazarlar seni Çile kurşununa dizerler seni Kıyma kıyma bana etme zulüm Mazlum ahı devirrir şahı Her cefanın elvet var günahı *** Ettiklerin yanına kalacak sanma Gün gelir sorulur bunun hesabı

Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Yar elinden ölüm, olacak benim sonum Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben, seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Yar elinden ölüm olacak benim sonum Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul *** Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor Sen olmasan da sensiz olmuyor