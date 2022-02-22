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Cansever

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01

Aman

02

Bıktım

03

Davacıyım

04

Dön Gayrı

05

Hala Seviyorum

... KAPAT
**
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Albümler

Hırsımdan Yaşıyorum Cansever

Meçhul Cansever

İçimden Geldiği Gibi Cansever

Yollar Hasta Ben Yorgunum Cansever

Cemalim Cansever

Farklı Yorum Cansever

Gönlümüzdeki Türküler 1 Cansever

Çalma Listeleri

Kararsız | Arabesk Müzik

Kararsız | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

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