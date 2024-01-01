Yollar Hasta Ben Yorgunum Şarkı Sözleri
Cansever Yollar Hasta Ben Yorgunum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cansever Yollar Hasta Ben Yorgunum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yollar Hasta Ben Yorgunum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cansever
Yollar Hasta Ben Yorgunum
-
İçimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir
Yüreğimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir
Azap oldu yâr gidişin, yokluğun beni öldürür
***
Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti
Ayrılığım yok çaresi, azar azar yer bitirir
Yokluğun beni öldürür
***
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
Dertli dertli tüter oldum
***
Sensizliğin bu yükünü daha fazla taşımam
Kim bilir bu gidişle uzun süre yaşamam
Azap oldu yâr gidişin, yokluğun beni öldürür
***
Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti
Ayrılığın yok çaresi, azar azar yer bitirir
Yokluğun beni öldürür
***
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
Dertli dertli tüter oldum
***
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
-
Yapmayın Etmeyin Bana
Yollar Hasta Ben Yorgunum
Sığınmaya Geldim Sana
Yollar Hasta Ben Yorgunum
***
Ölsem Bile Bu Sancıdan
Medet Dilemem Hancıdan
Takat Kalmadı Yolcuda
Yollar Hasta Ben Yorgunum
***
Kimse Bilmez Halımızdan
Çeker Olduk Dilimizden
Gün Görmedik Dünümüzden
Yollar Hasta Ben Yorgunum
***
Ölsem Bile Bu Sancıdan
Medet Dilemem Hancıdan
Takat Kalmadı Yolcuda
Yollar Hasta Ben Yorgunum
-
-
Saatler sabahı vuruyor yine
Bir sokak lambası bir ben uykusuz
Kulağım hep senin ayak sesinde
Bir şu kaldırımlar bir ben uykusuz
***
Kulağım hep senin ayak sesinde
Bir şu kaldırımlar bir ben uykusuz
***
Nöbetteyim sokaklarda
Gözlerim hep şafaklarda
Sense benden uzaklarda
Bir gece bekçisi bir ben uykusuz
***
Nöbetteyim sokaklarda
Gözlerim hep şafaklarda
Sense benden uzaklarda
Bir gece bekçisi bir ben uykusuz
***
Yaralı yüreğim her an pusuda
Şafakta gelirsin hani olur da
Şimdi bütün şehir derin uykuda
Bir şu yaşlı gözler bir ben uykusuz
***
Şimdi bütün şehir derin uykuda
Bir şu yaşlı gözler bir ben uykusuz
***
Nöbetteyim sokaklarda
Gözlerim hep şafaklarda
Sense benden uzaklarda
Bir gece bekçisi bir ben uykusuz
***
Nöbetteyim sokaklarda
Gözlerim hep şafaklarda
Sense benden uzaklarda
Bir gece bekçisi bir ben uykusuz
***
Nöbetteyim sokaklarda
Gözlerim hep şafaklarda
Sense benden uzaklarda
Bir gece bekçisi bir ben uykusuz
***
Nöbetteyim sokaklarda
Gözlerim hep şafaklarda
Sense benden uzaklarda
Bir gece bekçisi bir ben uykusuz
***
Nöbetteyim sokaklarda
Gözlerim hep şafaklarda
Sense benden uzaklarda
-
-
-
-
-
İçin için yanar yürek
Yanar, yanar, biter vallah'
Derman için sana gelsem
Bu hasretim biter vallah'
Derman için sana gelsem
Bu hasretim biter vallah'
***
Yollarında ziyan olsam
Arayıp da seni bulsam
Yâr, seninle bir konuşsam
Bu hasretim biter vallah'
***
Bozuldu gönlümün üzüm bağları, bağları
Yârımı getirin, gardaş, ağlarım, ağlarım
Çekmeyen ne bilir böyle zorları, zorları?
Yıkarmış adamı yârın hâlları, vay-vay-vay
***
Aksa, aksa gözüm yaşım
Yol eylesem dağı taşı
Nere' vursam ben bu başı?
Bu hasretim biter vallah'
Nere' vursam ben bu başı?
Bu hasretim biter vallah'
***
Yollarında ziyan olsam
Arayıp da seni bulsam
Yâr, seninle bir konuşsam
Bu hasretim biter vallah'
***
Bozuldu gönlümün üzüm bağları, bağları
Yârımı getirin, gardaş, ağlarım, ağlarım
Çekmeyen ne bilir böyle zorları, zorları?
Yıkarmış adamı yârın hâlları, vay-vay-vay
-