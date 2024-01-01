O an, kulakların çınlasın Seni buradan, andığımda Aman, sakın ağlamayasın Bizi sakla gözyaşında *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur unutulur? *** O an, dudakların sızlasın Başka biri, öptüğünde Aman, sakın bağırmayasın Acını sakla dudaklarında *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur, unutulur? *** Ne yapalım, bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki bu sahiller, unutulur mu? *** N'apalım, bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki bu sahiller, unutulur mu? *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur unutulur? *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur unutulur?