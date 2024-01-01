Unutulmaz Şarkı Sözleri
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hasta yüreğime el vurma doktor
eriyip gidiyor işte lokman bile
olsan devası yoktur çürüyüp
çürüyüp gidiyor işte
***
ben yardan ayrıyam yar benden ayrı bana
kendimin de olmuyor hayrı dalımda
güllerim açmıyor gayrı kuruyup
kuruyup gidiyor işte
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O an, kulakların çınlasın
Seni buradan, andığımda
Aman, sakın ağlamayasın
Bizi sakla gözyaşında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
O an, dudakların sızlasın
Başka biri, öptüğünde
Aman, sakın bağırmayasın
Acını sakla dudaklarında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur, unutulur?
***
Ne yapalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
N'apalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
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Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
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Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
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