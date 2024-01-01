Haydar Haydar Ben Melamet Hırkasını Kendim Giydim Eynime Ar U Namus Şişesini Taşa Çaldım Kime Ne Haydar Haydar Taşa Çaldım Kime Ne *** Gah Çıkarım Gökyüzüne Seyrederim Alemi Gah İnerim Yeryüzüne Seyreder Alem Beni Haydar Haydar Seyreder Alem Beni *** Sofular Haram Demişler Bu Aşkın Badesine Ben Doldurur Ben İçerim Günah Benim Kime Ne Haydar Haydar Günah Benim Kime Ne *** Nesimi'ye Sormuşlar Yarin İlen Hoş Musun Hoş Oluyum Olmuyayım O Yar Benim Kime Ne Haydar Haydar O Yar Benim Kime Ne

Derdim Çoktur Hangisine Yanayım Derdim Çoktur Hangisine Yanayım Gine Tazelendi Yürek Yarası Ben Bu Derde Nerde Derman Bulayım Meğer Şah Elinden Ola Çaresi *** Efendim Efendim Benim Efendim Benim Bu Derdime Derman Efendim *** Türlü Donlar Giymiş Gülden Naziktir Bülbül Cevreyleme Güle Yazıktır Çok Hasretlik Çektim Bağrım Eziktir Güle Güle Gelir Canlar Paresi *** Efendim Efendim Benim Efendim Benim Bu Derdime Derman Efendim *** Pir Sultan'ım Katı Yüksek Uçarsın Selamsız Sabahsız Gelir Geçersin Dilber Muhabbetten Niye Kaçarsın Böyle Midir Yolumuzun Töresi *** Efendim Efendim Benim Efendim Benim Bu Derdime Derman Efendim

Asker Yolu Beklerim Asker Yolu Beklerim, Günü Güne Eklerim. Sen Git Yarim Talime De, Ben Sılayı Beklerim. *** Mendilimde Tel Oya, Gülmedim Doya Doya. Asker Yolu Beklerim De, Günleri Saya Saya. *** Sucu Sucu Suyunan, Soğan Acısıyınan. Küsüdüm De Barıştım, Yarin Bacısıyınan. *** Mendilimde Tel Oya, Gülmedim Doya Doya. Asker Yolu Beklerim De, Günleri Saya Saya. *** Pilav Pişirdim Yavan, Üstüne Koydum Soğan. Yatağına Uzanmış Da, Uyan Askerim Uyan. *** Mendilimde Tel Oya, Gülmedim Doya Doya. Asker Yolu Beklerim De, Günleri Saya Saya.

Bütün Dünya Senin Olsun Bütün Dünya Senin Olsun Bir Dost Bir Post Yeter Bana Atlas Libas Senin Olsun Bir Dost Bir Post Yeter Bana *** Beyler Tahtından İnerler Ayaksız Ata Binerler Toprağa Gömüp Dönerler Bir Dost Bir Post Yeter Bana *** Sonu Yok Dünyada N'olur Ecel Gelir Seni Bulur Seyit Sefile'm İşin Bilir Bir Dost Bir Post Yeter Bana

Mühür Gözlüm Mühür gözlüm, seni elden Mühür gözlüm, seni elden Sakınırım, kıskanırım Yağan kardan, esen yelden Sakınırım, kıskanırım, eyy Yağan kardan, esen yelden Yağan kardan, esen yelden Sakınırım, kıskanırım, eyy *** Havadaki turnalardan havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan giyindiğin urbalardan Sakınırım, kıskanırım, eyy Giyindiğin urbalardan giyindiğin urbalardan Sakınırım, kıskanırım, eyy *** Beşikte yatan kuzundan Beşikte yatan kuzundan Hem oğlundan, hem kızından Ben seni senin gözünden Sakınırım, kıskanırım, eyy Ben seni senin gözünden Yâr seni senin gözünden Sakınırım, kıskanırım, eyy *** Ali İzzet oncalardan ali İzzet oncalardan Bakındım goncalardan yerdeki karıncalardan Sakınırım, kıskanırım, eyy Yerdeki karıncalardan yerdeki karıncalardan Sakınırım, kıskanırım, eyy

Ayağında Kundura Ayağında kundura Yar gelir dura dura Genç ömrümü çürüttüm Göğsüme vura vura *** Ölürem ben ölürem Nere gitsen gelirem Ben bir yetim çocuğam Arar seni buluram vay *** Çıktım kerpiç duvara El ettim eski yara Eski yar şöyle dursun Can kurban yeni yara *** Ölürem ben ölürem Nere gitsen gelirem Ben bir yetim çocuğam Arar seni buluram vay

Nem Kaldı Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı Bir Dikili Taştan Gayrı Nem Kaldı Dost Köyünden Ayağımı Kestiler Bir Akılsız Baştan Gayrı Nem Kaldı *** Padişah Değilem Çeksem Otursam Saraylar Kursam Da Asker Yetirsem Hediyem Yoktur Ki Dosta Götürsem İki Damla Yaştan Gayrı Nem Kaldı *** Nice Dertler Gördüm Derman Çıktılar Çok Aliler Gördüm Osman Çıktılar Eski Dostlar Bize Düşman Çıktılar Bir Kaç Türlü Uftan Gayrı Nem Kaldı *** Mahzuni Şerifim Çıksam Dağlara Rastgelsem De Avcı Vurmuş Marala Doldur Tüfeğini Beni Yarala Bir Yaralı Döşten Gayrı Nem Kaldı

Çeşm-i Siyahım İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım Önümüze Dağlar Sıralansa Da Sermayem Derdimdir Servetim Ahım Karardıkça Bahtım Karalansa Da *** Hayli Dolaşayım Yüce Dağlarda Dost Beni Bıraktı Ah İle Zarda Ötmek İstiyorum Viran Bağlarda Ayağıma Cennet Kiralansa Da *** Bağladım Canımı Zülfün Teline Sen Beni Bıraktın Elin Diline Güldün Mahzuninin Berbat Haline Mervanın Elinde Parelense De

Yazımı Kışa Çevirdin Yazımı Kışa Çevirdin Bak Gözümde Yaşa Leyla'm Mevlâ'm Ayrılık Vermesin Gökde Uçan Kuşa Leylâ'm *** Aşkınla Yaktın Sinemi Aldın Gittin Benden Beni Viran Eyledin Hanemi Vurdun Taştan Taşa Leylâ'm