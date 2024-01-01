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Kader sen mi kaldın bana gülecek, bana gülecek?
Akan gözyaşımı hey kimler silecek, kimler silecek?
Gelme yolcuna yoluna kurban, üç gün ara ver
Al benim selamımı oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy
Götür yara ver oy, oy, oy, oy
***
Gelme yolcuna yoluna kurban
Üç gün ara ver oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy
Al benim selamımı oy, oy, oy, oy
Götür yara ver oy, oy
***
Gurbet köşelerinde kalmışam hasta, kalmışam hasta
Beklerim yarimi de geç gelir posta, geç gelir posta
Gelme ecel gelme, üç gün ara ver
Al benim ömrümü götür yara ver oy, oy
***
Gelme gel-gelme, üç gün ara ver
Al benim ömrümü de götür yara ver oy, oy, oy, oy
-
Titriyor bak ellerin bana veda ederken
Titriyor bak ellerin bana veda ederken
Ayrılacak ne vardı böyle durup dururken
Darılacak ne vardi böyle durup dururken
***
Bir sabah uyandığında ararsın beni yanında
Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında
Bir sabah uyandığında ararsın beni yanında
Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında
Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında
Gözyaşını kim silecek sessizce ağladığında
***
Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin
Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin
Dizlerine kapansam yinede gider misin
Dizlerine kapansam yinede gider misin
***
Hiçbir değeri yok muydu yaşanan güzel günlerin
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Hiçbir değeri yok muydu yaşanan güzel günlerin
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
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Kara çadır is mi tutar
Martin tüfek pas mı tutar
Ağlayanım anam bacım
Elin oğlu yas mı tutar?
***
Tarlalarda biter kamış
Uzar gider vermez yemiş
Şu Yemen'de can verenler
Biri Mehmet, biri Mehmet
-
Yara benim, yara benim
Bitmeyen şu yara benim
El giyinir beyazları, yaz içinde kara benim
El giyinir beyazları, yaz içinde kara benim
***
Bitmez oldu, bitmez oldu
Yar çileler bitmez oldu
Sen gittiğin günden beri hey
Yar bu yüzüm gülmez oldu
***
Bitmez oldu, bitmez oldu
Yar çileler bitmez oldu
Sen gittiğin günden beri
Yar bu yüzüm gülmez oldu
***
Dağlar benim, dağlar benim
Dolar gözüm hey ağlar benim
El gününü gün ederken iki gözüm hey ağlar benim
El gününü gün ederken iki gözüm ağlar benim
***
Bitmez oldu, bitmez oldu
Yar çileler bitmez oldu
Sen gittiğin günden beri hay, hay, hay
Yar bu yüzüm hey gülmez oldu
***
Bitmez oldu, bitmez oldu
Yar çileler bitmez oldu
Sen gittiğin günden beri ay, ay, ay, ay,
Yar bu yüzüm gülmez oldu
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Bitirdi bu hasret bende yaşamanın gayesini
Sensiz geçen acı günler verdi bana son dersimi
Sensiz güneş doğmaz olsun
Sensiz sabah olmaz olsun
Sensiz güneş doğmaz olsun
Sensiz sabah olmaz olsun
***
Bu kaçıncı ayrılıktır yine geldi beni buldu
Bu kaçıncı yanlızlıkdır olan yine bana oldu
Olmaz olsun böyle sevda
***
Olmaz olsun sensiz dünya
Olmaz olsunnnn Olmaz olsunn
***
Bİtirdi bu hasret bende yaşamanın gayesini
Sensiz geçen acı günler verdi bana son dersimi
Sensiz güneş doğmaz olsun
Sensiz sabah olmaz olsun
Sensiz güneş doğmaz olsun
Sensiz sabah olmaz olsun
***
Bu kaçıncı ayrılıktır yine geldi ahh beni buldu
Bu kaçıncı yanlızlıktır olan yine bana oldu
Olmaz olsun böyle sevda
Olmaz olsun sensiz dünya
Olmaz olsun Olmaz olsun
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Birdaha Adını Anmayacağım
O Güzel Yüzüne Bakmayacağım
Anladım ki Senden Hayır Yok Bana
Kendime Yeni Bir Aşk Bulacağım
***
Sevdimde Ne Geçti Sanki Elime
Hep Çile Dert Verdin Seven Kalbime
Düşündüm Taşındım Sordum Gönlüme
Kendime Yeni Bir Aşk Bulacağım
***
Karar Verdim Senden, Senden Ayrılacağım
Karar Verdim Senden Ayrılacağım
***
Aklımdan Sildim Ben Geçen Yılları
Mazide Yaşanan Çılgınlıkları
Arama Hiç Sende Beni Birdaha
Kendime Yeni Bir Aşk Bulacağım
***
Sevdimde Ne Geçti Sanki Elime
Hep Çile Dert Verdin Seven Kalbime
Düşündüm Taşındım Sordum Gönlüme
Kendime Yeni Bir Aşk Bulacağım..