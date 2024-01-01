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7/24 Dinle Gönlümüzdeki Türküler 1

Gönlümüzdeki Türküler 1 Şarkı Sözleri

Cansever Gönlümüzdeki Türküler 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cansever Gönlümüzdeki Türküler 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönlümüzdeki Türküler 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cansever

Cansever

Gönlümüzdeki Türküler 1

  • Mühür Gözlüm

  • Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

  • Asker Yolu Beklerim

  • Haydar Haydar

  • Bütün Dünya Senin Olsun

  • Ayağında Kundura

  • Nem Kaldı

  • Çeşm-i Siyahım

  • Yazımı Kışa Çevirdin

  • Eyleme Beni

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