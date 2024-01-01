Özüm Toprak Canım ettir özüm toprak dağlardayım yaprak yaprak demeyin ki gel koparak sevda dolu insanım ben demeyin ki gel koparak sevda dolu insanım ben demeyin ki gel koparak sevda dolu insanım ben *** hem bahara hem beyaza hem zarara hem de kara hem sılaya hem de o yara söylenecek türküyüm ben söylenecek türküyüm ben ey giden yara çare oldum can dostlara selam oldum ağıt oldum feryat oldum adım belli türküyüm ben ağıt oldum feryat oldum adım belli türküyüm ben ağıt oldum feryat oldum adım belli türküyüm ben

Yollara Düştüm Artık Söz Dinlemez Oldu Bu Gönül Kime Baksa Gönül Ona Aşık Oluyor Ayrılıp Giderken Bir Şey Yok Gibi Başka Bir Gönülde Tekrar Doğuyor *** Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm *** Uslanmaz Yaramaz Çocuklar Gibi Ağlaya Ağlaya Yollara Düştüm Uslanmaz Yaramaz Çocuklar Gibi Ağlaya Ağlaya Yollara Düştüm *** Her Gelen Birşeyler Götürdü Benden En Sevdiğim Vurdu Haber Vermeden Tertemiz Aşkıma Leke Sürerken Ardına Bakmadan Yollara Düştüm *** Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm

Bitmiyor Ruhumda Haykırışların Bitmiyor ruhumda haykırışlarım Faydasız kalıyor yalvarışlarım Hep bana çarpıyor çırpınışlarım Kendimi kendime sorar olmuşum *** Her geçen günümün ben de yası var Başımın her yerde bir belâsı var Gayretin şansıma ne faydası var Kâr eden canıma zarar olmuşum *** Kekevi ne yapsın düzen içinde Sevinci alıp ta üzen içinde Hevesi niyette bozan içinde Damlayım nehirde akar olmuşum...

Dostlarım Nerede Nerde hani dostlarım nerde? Yine düştüm dertten derde Beden hasta ruh seferde Emaneten yaşıyorum *** Beden hasta ruh seferde Emaneten yaşıyorum *** Kurumuş topraklar gibi Sararmış yapraklar gibi Kurumuş topraklar gibi Sararmış yapraklar gibi *** Kurbanlık koyunlar gibi gibi Emaneten yaşıyorum Kurbanlık koyunlar gibi gibi Emaneten yaşıyorum *** Yorgun argın koşuyorum Çile yükü taşıyorum Allahın verdiği bu canla emaneten yaşıyorum Allahın verdiği bu canla emaneten yaşıyorum *** Kurumuş topraklar gibi Sararmış yapraklar gibi Kurumuş topraklar gibi Sararmış yapraklar gibi *** Kurbanlık koyunlar gibi gibi gibi Emaneten yaşıyorum Ah Kurbanlık koyunlar gibi gibi Emaneten yaşıyorum *** Kurumuş topraklar gibi Sararmış yapraklar gibi Kurbanlık koyunlar gibi Emaneten yaşıyorum *** Nerde hani dostlarım nerde? Yine düştüm dertten derde Beden hasta ruh seferde Emaneten yaşıyorum Emaneten yaşıyorum Emaneten yaşıyorum

Gidiyor İşte hasta yüreğime el vurma doktor eriyip gidiyor işte lokman bile olsan devası yoktur çürüyüp çürüyüp gidiyor işte *** ben yardan ayrıyam yar benden ayrı bana kendimin de olmuyor hayrı dalımda güllerim açmıyor gayrı kuruyup kuruyup gidiyor işte

Çile Kurşunu Geriye dönersen bilki zor işin Bizi yaradanın hatrı için kıyma Bana etme zulüm Mazlum ahı devirrir şahı *** Her cefanın elvet var günahı Ettiklerin yanına kalacak sanma Gün gelir sorulur bunun hesabı Mazlum ahı devirrir şahı her *** Cefanın elvet var günahı ettiklerin Yanına kalacak sanma gün Gelir sorulur bunun Ezme beni ezme ezerler seni *** Kara defterlere yazarlar seni Çile kurşununa dizerler seni Kıyma kıyma bana etme zulüm Mazlum ahı devirrir şahı Her cefanın elvet var günahı *** Ettiklerin yanına kalacak sanma Gün gelir sorulur bunun hesabı