-
Sevgilim,sevgilim
Yalvarırım sevgilim ol
***
Aşkı yıllardır bulamadan
Ömrümce mutlu olamadan
Gel kurtar beni bu yalnızlıktan
Sevgilim sevgilim ol
***
Derdime derman ol
Gel benim sevdalım ol
Ümidim birtanem
Hayat arkadaşım ol
***
Derdime derman ol
Gel benim sevdalım ol
***
Ümidim hasretim
Hayat arkadaşım ol
***
Sevgilim,sevgilim
Yalvarırım sevgilim ol
***
Yok deme sakın öldürürsün
Umutlarımı söndürürsün
Sensiz dünyanın zevki olmuyor
Sevgilim sevgilim ol
***
Derdime derman ol
Gel benim sevdalım ol
Ümidim hasretim
Hayat arkadaşım ol
***
Derdime derman ol
Gel benim sevdalım ol
Ümidim hasretim
Hayat arkadaşım ol
-
AIdanma çocuksu mahsun yüzüne
MutIaka terkedip gidecek bir gün
Kanma sever gibi göründüğüne
Seni sevmiyorum diyecek bir gün
***
Aldanma çocuksu mahsun yüzüne
Mulaka terkedip gidecek bir gün
Kanma sever gibi göründüğüne
Seni sevmiyorum diyecek bir gün
***
Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yolcu, sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün
***
Uğruna yılları harcayacaksın
Aşkınla ömrünü bir tutacaksın
Ne yazık sonunda ağIayacaksın
Gururunu yerlere atacak bir gün
***
Uğruna yılları harcayacaksın
Aşkınla ömrünü bir tutacaksın
Ne yazık sonunda ağIayacaksın
Gururunu yerlere atacak bir gün
***
Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yoIcu, sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün
***
Uğruna yılları harcayacaksın
Aşkını ömrünle bir tutacaksın
Ne yazık sonunda ağlayacaksın
Gururunu yere atacak bir gün
-
Eller aldı, eller aldı
Sevdiğimi eller aldı, ah
Mutlu süren yaşantımı
Gözümdeki seller aldı
***
Yüzüm gülse, kalbim ah çekip i̇nliyor
Her zaman dünyamı başıma yıkıyor
Yüzüm gülse, kalbim ah çekip ağlıyor
Her zaman dünyamı başıma yıkıyor
***
Bıktım artık, bıktım artık
Bu hayattan, yaşamaktan, oh
Eller gibi mesut olup
Kurtulamam ağlamaktan
***
Yüzüm gülse, kalbim ah çekip ağlıyor
Her zaman dünyamı başıma yıkıyor
Yüzüm gülse, kalbim ah çekip ağlıyor
Her zaman dünyamı başıma yıkıyor
***
Eller aldı, eller aldı
Sevdiğimi eller aldı, ah
-
Çileli hayatı paylasan bendim
Anlamsız günlerin neşesi bendim
karanlık dünyanın ışığı bendim
beni böyle bırakıp nasılda gittin?
***
Nereden sevdim o zalimi.. nereden sevdim o zalimi?
hayatımı yakıp gitti..
Nereden sevdim o zalimi.. nereden sevdim o zalimi?
Beni böyle perişan etti..
***
Aşkından başka bir aşk tanımazdım
Ayrılık acısı tattırmadım ki
Canım gibi sevdim yandırmadım ki
Gönül defterini kapatıp gittin..
***
Nereden sevdim o zalimi.. nereden sevdim o zalimi?
hayatımı yakıp gitti..
Nereden sevdim o zalimi.. nereden sevdim o zalimi?
Beni böyle perişan etti..
-
Sevmek en güzel duygu sevmek
Aşka gönlünü vermek
Sevmek kulun muradı demek
Sevmek sevmek
***
Kalbimizde sevgiye aşka yer vermeliyiz
Kucak açıp dostluğa sevip sevilmeliyiz
Sevmek ahh ahhh sevmek sevmek sevmek
***
Sevmek karanlığın sonudur
Neşe huzur doludur
Sevmek tanrımızın yoludur
Sevmek sevmek
***
Sevmek hayatın tadı sevmek
Tanrının adı demek sevmek
Kulun muradı demek
Sevmek sevmek
***
Kalbimizde sevgiye aşka yer vermeliyiz
Kucak açıp dostluğa sevip sevilmeliyiz
Sevmek ahh ahhh sevmek sevmek sevmek
-
Terk etmek ne kadar kolay
Sen kolay olanı seçtin
Önce benden sonra senden sonrada
Aşkımızdan geçtin aşkımızdan
***
Yıkılasın demem sana sana
Yıkılma ki ölmeyesin
Neler çeker insan neler neler
Bir düş ki sende göresin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Gülemem gülemem ben yalan dünyada
***
Tanrım sonsuz sevgi versin
Kalbin tapar gibi sevsin
Dilerim benden fazla sev
Sevki sende gülmeyesin
***
Yıkılasın demem sana sana
Yıkılma ki ölmeyesin
Neler çeker insan neler neler
Bir düş ki sende göresin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem gülemem ben yalan dünyada
-
Yıllar yılı dert yolunda
Ne ilk nede sonuncuyum
Kahrediyor hayat beni
Acıların kadınıyım
***
Yıllar yılı dert yolunda
Ne ilk nede sonuncuyum
Kahrediyor hayat beni
Acıların kadınıyım
***
Söylemiyor kimse derman
Öyle zorki mutlu olmak
Yüreğinde büyük ferman
Acıların kadınıyım
Ben acılar kadınıyım
***
Sevdalardan darbe yedim
Şu gönlüme sevme dedim
Ömrü yare kul eyledim
Acıların kadınıyım
***
Sevdalardan darbe yedim
su gönlüme sevme dedim
Ömrü yare kul eyledim
Ben acılar kadınıyım
***
Çekip gitti sevilenler
Gariplerdi ezilenler
Dünya sizin sevmeyenler
Acıların kadınıyım
Ben acıların kadınıyım
-
Aşkın var oldukça ümit kayboldu
Her gün biraz daha dertleniyorum
Hasretin içimi kemiriyor bak
Dinle beni sana sesleniyorum
***
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak yaşamak yaşamak
***
Değil yaşamak
***
Kalbim biliyorsa neden saklıyor
Bu kaçıncı feryat sabrım kalmadı
Başka bir yol var mı?
Başka bir yol var mı?
Sevmenin başka türlü şekli var mı?
Sevildiğini bil sevdiğimi bil
Ya tam sev ya bırak aşkın aşk değil
Her gün çile çekmek yaşamak değil
-
Güneşe de heves dolu, bana ne bundan
Bak ben yine yitik ziyan, kederlerdeyim
Sevdim sevdim sevilmedim, gülemedim ben
Şimdi aslın nerelerde, ben neredeyim?
***
Sevdim sevdim sevilmedim, gülemedim ben
Şimdi aslın nerelerde, ben neredeyim?
***
Ağla ağla gözbebeğim
Ağlamaya doymadın sen
O da gitsin, sen üzülme
Zaten mutlu olmadın sen
***
Gün derdine ağıt oldum, sanane bundan
Ah sen şüphesiz sorumlusun yine yarından
Ne anadan güldün ne de o zalim yardan
Sen küçüksün derdin büyük koca dünyada
***
Ne anadan güldün ne de o zalim yardan
Sen küçüksün derdin büyük koca dünyada
***
Ağla ağla gözbebeğim
Ağlamaya doymadın sen
O da gitsin, sen üzülme
Zaten mutlu olmadın sen
***
Ağla ağla gözbebeğim
Ağlamaya doymadın sen
O da gitsin, sen üzülme
Zaten mutlu olmadın sen
-
Canım dediklerim canımı aldı
Gönül sarayımı yıkıp gittiler
Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı
***
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni doğduğuma pişman ettiler
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni doğduğuma pişman ettiler
***
Ah ben böyle değildim yaşarken oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
Ben böyle değildim yaşarken oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
***
Aldana aldana bu hâle geldim
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Aldana aldana ömrümden oldum
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni doğduğuma pişman ettiler
***
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni doğduğuma pişman ettiler
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni sevdiğime pişman ettiler
Beni doğduğuma pişman ettiler