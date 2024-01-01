Sevmek Sevmek en güzel duygu sevmek Aşka gönlünü vermek Sevmek kulun muradı demek Sevmek sevmek *** Kalbimizde sevgiye aşka yer vermeliyiz Kucak açıp dostluğa sevip sevilmeliyiz Sevmek ahh ahhh sevmek sevmek sevmek *** Sevmek karanlığın sonudur Neşe huzur doludur Sevmek tanrımızın yoludur Sevmek sevmek *** Sevmek hayatın tadı sevmek Tanrının adı demek sevmek Kulun muradı demek Sevmek sevmek *** Kalbimizde sevgiye aşka yer vermeliyiz Kucak açıp dostluğa sevip sevilmeliyiz Sevmek ahh ahhh sevmek sevmek sevmek

Aldanma Çocuksu AIdanma çocuksu mahsun yüzüne MutIaka terkedip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün *** Aldanma çocuksu mahsun yüzüne Mulaka terkedip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün *** Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yolcu, sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkınla ömrünü bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağIayacaksın Gururunu yerlere atacak bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkınla ömrünü bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağIayacaksın Gururunu yerlere atacak bir gün *** Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yoIcu, sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkını ömrünle bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağlayacaksın Gururunu yere atacak bir gün

Eller Aldı Eller aldı, eller aldı Sevdiğimi eller aldı, ah Mutlu süren yaşantımı Gözümdeki seller aldı *** Yüzüm gülse, kalbim ah çekip i̇nliyor Her zaman dünyamı başıma yıkıyor Yüzüm gülse, kalbim ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı başıma yıkıyor *** Bıktım artık, bıktım artık Bu hayattan, yaşamaktan, oh Eller gibi mesut olup Kurtulamam ağlamaktan *** Yüzüm gülse, kalbim ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı başıma yıkıyor Yüzüm gülse, kalbim ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı başıma yıkıyor *** Eller aldı, eller aldı Sevdiğimi eller aldı, ah

Zalim Çileli hayatı paylasan bendim Anlamsız günlerin neşesi bendim karanlık dünyanın ışığı bendim beni böyle bırakıp nasılda gittin? *** Nereden sevdim o zalimi.. nereden sevdim o zalimi? hayatımı yakıp gitti.. Nereden sevdim o zalimi.. nereden sevdim o zalimi? Beni böyle perişan etti.. *** Aşkından başka bir aşk tanımazdım Ayrılık acısı tattırmadım ki Canım gibi sevdim yandırmadım ki Gönül defterini kapatıp gittin.. *** Nereden sevdim o zalimi.. nereden sevdim o zalimi? hayatımı yakıp gitti.. Nereden sevdim o zalimi.. nereden sevdim o zalimi? Beni böyle perişan etti..

Terketmek Ne Kadar Kolay Terk etmek ne kadar kolay Sen kolay olanı seçtin Önce benden sonra senden sonrada Aşkımızdan geçtin aşkımızdan *** Yıkılasın demem sana sana Yıkılma ki ölmeyesin Neler çeker insan neler neler Bir düş ki sende göresin *** Her sevgide bin ah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ne günah ettim Gülemem gülemem ben yalan dünyada *** Tanrım sonsuz sevgi versin Kalbin tapar gibi sevsin Dilerim benden fazla sev Sevki sende gülmeyesin *** Yıkılasın demem sana sana Yıkılma ki ölmeyesin Neler çeker insan neler neler Bir düş ki sende göresin *** Her sevgide bin ah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ne günah ettim Bilemem gülemem ben yalan dünyada

Acıların Kadını Yıllar yılı dert yolunda Ne ilk nede sonuncuyum Kahrediyor hayat beni Acıların kadınıyım *** Yıllar yılı dert yolunda Ne ilk nede sonuncuyum Kahrediyor hayat beni Acıların kadınıyım *** Söylemiyor kimse derman Öyle zorki mutlu olmak Yüreğinde büyük ferman Acıların kadınıyım Ben acılar kadınıyım *** Sevdalardan darbe yedim Şu gönlüme sevme dedim Ömrü yare kul eyledim Acıların kadınıyım *** Sevdalardan darbe yedim su gönlüme sevme dedim Ömrü yare kul eyledim Ben acılar kadınıyım *** Çekip gitti sevilenler Gariplerdi ezilenler Dünya sizin sevmeyenler Acıların kadınıyım Ben acıların kadınıyım

Bu Şehirde Yaşanmaz Aşkın var oldukça ümit kayboldu Her gün biraz daha dertleniyorum Hasretin içimi kemiriyor bak Dinle beni sana sesleniyorum *** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak yaşamak yaşamak *** Değil yaşamak *** Kalbim biliyorsa neden saklıyor Bu kaçıncı feryat sabrım kalmadı Başka bir yol var mı? Başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? Sevildiğini bil sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil

Ağla Gözbebeğim Güneşe de heves dolu, bana ne bundan Bak ben yine yitik ziyan, kederlerdeyim Sevdim sevdim sevilmedim, gülemedim ben Şimdi aslın nerelerde, ben neredeyim? *** Sevdim sevdim sevilmedim, gülemedim ben Şimdi aslın nerelerde, ben neredeyim? *** Ağla ağla gözbebeğim Ağlamaya doymadın sen O da gitsin, sen üzülme Zaten mutlu olmadın sen *** Gün derdine ağıt oldum, sanane bundan Ah sen şüphesiz sorumlusun yine yarından Ne anadan güldün ne de o zalim yardan Sen küçüksün derdin büyük koca dünyada *** Ne anadan güldün ne de o zalim yardan Sen küçüksün derdin büyük koca dünyada *** Ağla ağla gözbebeğim Ağlamaya doymadın sen O da gitsin, sen üzülme Zaten mutlu olmadın sen *** Ağla ağla gözbebeğim Ağlamaya doymadın sen O da gitsin, sen üzülme Zaten mutlu olmadın sen

Canım Dediklerim Canım dediklerim canımı aldı Gönül sarayımı yıkıp gittiler Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı *** Beni sevdiğime pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni doğduğuma pişman ettiler *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni doğduğuma pişman ettiler *** Ah ben böyle değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum Ben böyle değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum *** Aldana aldana bu hâle geldim Beni sevdiğime pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Aldana aldana ömrümden oldum Beni sevdiğime pişman ettiler Beni doğduğuma pişman ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni doğduğuma pişman ettiler *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni sevdiğime pişman ettiler Beni doğduğuma pişman ettiler