Terk etmek ne kadar kolay Sen kolay olanı seçtin Önce benden sonra senden sonrada Aşkımızdan geçtin aşkımızdan *** Yıkılasın demem sana sana Yıkılma ki ölmeyesin Neler çeker insan neler neler Bir düş ki sende göresin *** Her sevgide bin ah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ne günah ettim Gülemem gülemem ben yalan dünyada *** Tanrım sonsuz sevgi versin Kalbin tapar gibi sevsin Dilerim benden fazla sev Sevki sende gülmeyesin *** Yıkılasın demem sana sana Yıkılma ki ölmeyesin Neler çeker insan neler neler Bir düş ki sende göresin *** Her sevgide bin ah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ne günah ettim Bilemem gülemem ben yalan dünyada

Eller aldı, eller aldı Sevdiğimi eller aldı, ah Mutlu süren yaşantımı Gözümdeki seller aldı *** Yüzüm gülse, kalbim ah çekip i̇nliyor Her zaman dünyamı başıma yıkıyor Yüzüm gülse, kalbim ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı başıma yıkıyor *** Bıktım artık, bıktım artık Bu hayattan, yaşamaktan, oh Eller gibi mesut olup Kurtulamam ağlamaktan *** Yüzüm gülse, kalbim ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı başıma yıkıyor Yüzüm gülse, kalbim ah çekip ağlıyor Her zaman dünyamı başıma yıkıyor *** Eller aldı, eller aldı Sevdiğimi eller aldı, ah