duygular kilitli kilitli gönlümde dökemem derdimi beyaz defterlere yorulur kitaplar taşımaz yükümü tükenir kalemler kırılır elimde *** yoruldum bu aşktan yoruldum artık sacımdaki aklar en büyük tanık harcanan yıllara gözyaşlarıma yazık seni her şeyinle unutacağım harcanan yıllara gözyaşlarıma yazık seni her şeyinle unutacağım *** hiç yoktan çıkardım ayrılık sepeti yükledim sırtıma dert dolu sevmemi seni her şeyinle unutacağım *** yoruldum bu aşktan yoruldum artık saçımdaki aklar en büyük tanık harcanan yıllara gözyaşlarıma yazık seni her şeyinle unutacağım harcanan yıllara gözyaşlarıma yazık seni her şeyinle unutacağım